Chefkoch Sadat Bujupaj möchte sowohl das typische Ambiente des Fuego del Sur als auch die argentinische Küche erhalten. (Bild: KIELerleben-Redaktion/Mirjam Stein)

Im Fuego del Sur trägt das neu entzündete Feuer zum stimmungsvollen Ambiente bei. (Bild: KIELerleben-Redaktion/Mirjam Stein)

Beim Lavasteak kann man den optimalen Garpunkt selbst bestimmen. (Bild: KIELerleben-Redaktion/Mirjam Stein)

Eine Vielzahl schmackhafter Weine stehen euch zur Auswahl bereit. (Bild: KIELerleben-Redaktion/Mirjam Stein)

Der Holzkohlegrill im Fuego del Sur läuft auf Hochtouren und die Gäste können sich auf Klassiker und Neuheiten freuen im argentinischen Steakrestaurant.

Das konnten wir uns nicht entgehen lassen: Das Fuego del Sur hat seit Dezember endlich wieder geöffnet und so zog es uns an einem Freitagabend aufs Kieler Ostufer in die Halle 400. Fans vom alten Fuego del Sur werden sich erinnern, denn das bekannte rustikale Flair versprüht noch immer einen Hauch Argentiniens: hohe Decken, atmosphärische Beleuchtung, massive Holztische. Und auch der Chefkoch ist wieder am Start: Zehn Jahre lang arbeitete Sadat Bujupaj in dem Restaurant, erlernte die original argentinischen Rezepte und leitete das Küchenteam. Dann zog es ihn ins Hamburger Schanzenviertel, wo er ein kleinere Location betrieb. Doch als er von der coronabedingten Schließung des Fuegos hörte, zogen ihn sein ehemaliger Arbeitsplatz und die Kieler Förde zurück in den Norden.

Nun haben Sadat und sein Gesellschafter Sylejman Gashi-Prishtina große Pläne für das Restaurant. An erster Stelle möchten sie die Geschichte des Gebäudes, das als Arbeits- und Lagerfläche der Produktion für die Marine diente, und das beliebte Flair des argentinischen Steak-Restaurants erhalten. Also alles neu, aber gleichzeitig alles wie früher. Im Sommer wird die neue Terrassenanlage auch draußen Platz für Gäste bieten und sobald es die Lage erlaubt, werden auch Veranstaltungen wie Konzerte in den Räumlichkeiten stattfinden.

Authentisch

Aber zuerst widmen wir uns unseren leckeren Gerichten, die gerade an unseren Tisch gebracht werden. Sie riechen nicht nur famos, sondern sind auch liebevoll angerichtet. Besonders Steak-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Das Rindfleisch stammt von ausgesuchten argentinischen Black Angus Rindern und wird auf der offenen Flamme des Holzkohlegrills punktgenau zubereitet. Ein besonderes Erlebnis ist das Lavasteak, das sich die Gäste am Tisch selbst zubereiten: Auf einem heißen Lavastein serviert, verströmt das brutzelnde Rumpsteak sein Grillaroma, bis der richtige Garpunkt in wenigen Minuten erreicht ist. Dazu werden eine Beilage nach Wahl sowie Kräuterbutter, Steaksauce und hausgemachtes Chimi-Churi nach original argentinischem Rezept gereicht. Auch wenn die Karte viele Fleischgerichte im Angebot hat, wird auch der vegetarische und vegane Gaumen hier fündig. Wie wäre es zum Beispiel mit Tagliatelle Tartufo auf Parmesannetz? Demnächst möchte Sadat weitere vegane und vegetarische Gerichte für die Karte kreieren.

Mit vollem Magen verabschieden wir uns vom Team des Fuego del Sur und freuen uns schon auf den nächsten Besuch, denn auf der Karte gibt es noch einige Gerichte, die wir probieren möchten. Vielleicht testen wir beim nächsten Mal aber auch den Sonntagsbrunch.

