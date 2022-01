0

Am Mittwoch, 26. Januar, lädt das Stadtmuseum Warleberger um 17 Uhr zu einer Reise durch die Kieler Industriegeschichte für Gehörlose und hörbehinderte Menschen ein.

Unter der Fragestellung „Was wissen wir über Kieler Firmen im 20. Jahrhundert?“ führt die Kuratorin Karoline Liebler gemeinsam mit einer Dolmetscherin für Deutsch und Deutsche Gebärdensprache durch die Ausstellung. Teilnehmende erhalten bei dem einstündigen Rundgang fundierte Einblicke in die Entwicklung des produzierenden Gewerbes in Kiel von der Nachkriegszeit bis in das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends.



Die Führung ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an museum@kiel.de oder unter der Kieler Telefonnummer 901-3425 ist erforderlich. Im Stadtmuseum gilt die 2G-Regel. Die Sonderausstellung „Made in Kiel“ des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums ist noch bis 3. April im Warleberger Hof zu sehen.