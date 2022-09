(Bild: Presse)

(Bild: Presse)

(Bild: Presse)

(Bild: Philip Lüsebrink)

(Bild: Chris Heidrich)

(Bild: Presse)

Auch wenn die Temperaturen ganz langsam sinken, haben wir hier noch einmal die heißesten Veranstaltungstipps für den Spätsommer zusammengestellt. Hier erfahrt ihr, was in der Landeshauptstadt am ersten Septemberwochenende so los ist.

Der Szenenexpress rauscht durchs Lutterbeker

„Same procedure as last year, Miss Sophie?“ „No James, please!“ Miss Sophie kann

geholfen werden, denn das Kieler Improtheater Szenenexpress kommt mit dem guten Vorsatz ins Lutterbeker, Neues und noch nie Dagewesenes zu zaubern. Die Spielenden zünden ein Feuerwerk der Gefühle. Von abgedrehtem Spaß bis zu tiefgründigen Nachdenken ist alles möglich. Ob ein Tigerfell eine Rolle spielt, werden wir sehen. Das Publikum entscheidet. Tickets gibt es für 14 Euro.

2. September, 21 Uhr • Lutterbeker

Verrückte Puppencomedy & unglaubliche Zauberkunst

(Bild: Presse)

Jörg Jará redet mit Puppen, Thomas Otto vollbringt Wunder und Erwin Jensen ist das alles egal – er liebt Nüsse. Drei Typen, die unterschiedlicher nicht sein können, stürmen mit dem Programm „Nüsse, Typen & Moneten“ die Bühne und machen das, was sie über alles lieben: niveauvolle Albereien, faszinierende Zaubereien und kauzige Meckereien. Machen sie ein paar Moneten locker und gönnen sie sich einen Abend, der sie lachend und staunend gefangen hält. Infos und Tickets unter www.nüsse-typen-moneten.de.

2. September, 20 Uhr • KulturForum in der Stadtgalerie Kiel

Salz im Gesicht

(Bild: Presse)

Am 2. September lädt der Ocean Summit zum vierten Mal zu seinem beliebten Storytelling Abend ein. Nach #MeinMeerMoment, „Butter bei die Fische“ und „Kein Seemannsgarn“ kommt „Salz im Gesicht!“ Jeder Storytelling-Abend hat ein ganz grobes Schwerpunktthema und der Rest ist so bunt und unterschiedlich wie es eben kommt. Acht bis zehn Menschen erzählen in maximal 5-minütigen, mit Bildern unterlegten Kurzvorträgen von ihren ganz besonderen, kleinen oder großen Meeresmomenten. Michael Walther ist bewegt von der Schönheit der Natur, Marika Schultz ist fasziniert vom Free Diving und Sarah Garstenstein dichtet für den Meeresschutz. Der Abend im Regattahaus Olympiazentrum Kiel-Schilksee wird gekrönt von einem Terrassenkonzert von Brendan Lewes, mit viel Raum und Zeit zum Schnacken und aufs Meer schauen! Wer sonst noch beim Storytelling mitmacht, verrät die Website www.ocean-summit.de.

2. September, 19 Uhr • Regattahaus Olympiahafen Kiel Schilksee

Niederdeutsche Spielzeit 22/23 in Kiel eröffnet

(Bild: Philip Lüsebrink)

Wieso verbringen drei Kollegen Heiligabend auf einer Männertoilette? Das können Plattdeutschfans ab dem 23. September in „Dree Herrn“ an der Niederdeutschen Bühne Kiel herausfinden. Die Reinigungskraft eines Kaufhauses schließt irrtümlich drei Herren auf der Männertoilette ein. Diese sind nun gezwungen, die Feiertage dort zu verbringen. Ohne Kontakt zur Außenwelt und auf engstem Raum müssen sie irgendwie die Tage überstehen.

Tickets und Spielplan gibt es unter www.nbkiel.de. Tickets sind außerdem an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich oder unter Tel.: (0431) 90 19 01.

ab 3. September • Niederdeutsche Bühne Kiel

BOSSE – SUNNYSIDE LIVE

(Bild: Chris Heidrich)

Die ursprünglich für November 2021 geplante BOSSE Tour, die Corona bedingt bereits verschoben werden musste, musste aufgrund der anhaltenden Pandemie erneut in den September verlegt werden. BOSSE strotzt vor frischen musikalischen Ideen, unnachahmlichen Wortwitz und bemerkenswerter Tiefenschärfe in seinem Blick auf die Dinge. Tickets sind erhältlich unter www.axelbosse.de & www.aufdiefeinetour.de.

3. September, 20 Uhr • Wunderino Arena Kiel

Wiedereröffnung der Hansa 48

(Bild: Presse)

Am 3. September gibt es die große Wiedereröffnung nach der Sommerpause im Kulturzentrum Hansa48! Mit dabei sind The Knifey Forky Spoonies, Ipek Yolu, Shepperd Bäng, SAY CLAP und Crew Ombrelle. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro.

3. September, 19 Uhr • Kulturzentrum Hansa48