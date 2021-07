Die Macherinnen von Käse trifft Wein v.l.: Kirsten Möllgaard (KäseStraße SH), Sandra van Hoorn (Landwirtschaftskammer SH) und Kathrin Groß (Kiel-Marketing) (Bild: Jörg Stoeckicht)

(Bild: Jörg Stoeckicht)

„Käse trifft Wein“ vom 16. bis 18. Juli am Kieler Bootshafen mit regionalem Käse und süddeutschem Wein: eine kulinarische Genussmeile!

Die Kultur- und Veranstaltungsbranche erwacht in Kiel wieder zum Leben! Vom 16. bis 18. Juli treffen Käsereien der KäseStraße Schleswig-Holstein vor maritimer Kulisse und in direkter Nachbarschaft zum fertiggestellten Holstenfleet auf süddeutsche Winzer*innen und laden bei täglicher Livemusik zum Schlemmen, Verweilen und Genießen ein. Die ausgezeichnete und qualitätsgeprüfte Käsevielfalt aus Schafs-, Ziegen- und Kuhmilch sorgt mit ausgewählten Rosé-, Weiß- und Rotweinen aus verschiedenen Anbaugebieten für vielfältige Geschmackskombinationen. Mit dem Weingut Kracher aus dem Burgenland ist auch ein Österreicher vertreten. Das kulinarische Angebot wird ergänzt durch Bio-Bier – ebenfalls ausgezeichnet mit dem Gütezeichen „Geprüfte Qualität Schleswig-Holstein“ der Landwirtschaftskammer.

Neu in diesem Jahr: Am Stand „Gutes vom Hof.SH“ finden die Besucher*innen weitere Produkte schleswig-holsteinischer Direktvermarkter*innen, insbesondere Käse, Wurstwaren und weitere Leckereien vom Hof. Zudem stehen der Holsteiner Tilsiter und andere EU-weit geschützte Spezialitäten aus Schleswig-Holstein am Stand des Gütezeichens im Fokus.

Umrahmt wird das hochwertige Genussevent von täglicher Livemusik.

Öffnungszeiten: Freitag 14–23 Uhr | Samstag 11–23 Uhr | Sonntag 11–18 Uhr

Einlass-Stopp am Freitag u. Samstag um 22:30 Uhr; Käsereien am Freitag und Samstag bis 22 Uhr geöffnet

Das Programm:

täglich

Michael Weiß Jazzband (Fr./ Sa. 15–17:30 Uhr; So. 11:30–14 Uhr)

Freitag, 16. Juli

19–20 Uhr Singer/Songwriterin Jana Koop

20:30–22 Uhr Keuflich und B. Stächlich (Folkabilly)

Samstag, 17. Juli

19–20 Uhr Singer/Songwriterin Jane Doe

20:30–22 Uhr Keuflich und B. Stächlich (Folkabilly)

Sonntag, 18. Juli

ab 11 Uhr Frühschoppen

Alle Informationen zu „Käse trifft Wein“ unter www.kiel-sailing-city.de/kaesetrifftwein. Dort kann man jederzeit abfragen, ob das Areal aktuell freie Kapazitäten hat. Eine Voranmeldung muss nicht erfolgen. Eine Maske muss getragen werden, sobald der vorgegebene Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann. Checkt euch einfach mit der Luca-App vor Ort ein.