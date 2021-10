(Bild: Tina Zupancic/GettyImages)

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK), holt euren Gartenabfall immer sonnabends an wechselnden Standorten in den Stadtteilen ab. Ein Kubikmeter Grünschnitt darf kostenlos in die großen Sammelfahrzeuge eingeworfen werden.

Die Sammelfahrzeuge stehen am Sonnabend, 23. Oktober, 8 bis 12 Uhr, in Hammer, Speckenbeker Weg/Damaschkeweg (Parkplatz Sportplatz); Gaarden-Süd, Krummbogen (Parkplatz neben THW-Heim); und Kronsburg, Kieler Kamp/Poppenbrügger Weg.



An den Sammlung-Sonnabenden können Kieler*innen ihren Grünschnitt außerdem zwischen 8 und 12 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, abgeben. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen und andere Abfälle können an diesen Tagen nicht abgegeben werden.



Das Wertstoff-Zentrum Kiel in Wellsee, Clara-Immerwahr-Straße, hat sonnabends von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Dort werden an den Sammlungstagen ebenfalls Grünabfälle angenommen – der erste Kubikmeter kostenfrei, alle weiteren gegen Gebühr.



Am 30. Oktober wird Grünschnitt in Mettenhof, Russee und Hassee eingesammelt. Am 6. November macht die Grünabfallsammlung Station in Gaarden, Elmschenhagen und Kroog.