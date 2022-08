(Bild: Presse)

m Garten zum Apéritif oder auf der Restaurantterrasse zu leichten Speisen: Jetzt im Sommer ist die Hauptzeit des Roséweins. Passend dazu feiern wir den „Internationalen Tag des Rosé“ am 14. August 2022.

Für die lauen Sommerabende ist der nachhaltige Coral Ethical Rosé der ideale Begleiter.

Nachhaltig entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Der Bio-Wein ist nicht nur vegan, er ist auch besonders umweltfreundlich. Der Coral Ethical Rosé wird in der spanischen Kellerei Bodegas Peñascal aus ökologisch angebauten Trauben klimaneutral hergestellt. Abgefüllt wird er in ultraleichte Flaschen aus recyceltem und wiederverwertbarem Material. Zudem ist „Coral“ im Namen Programm: Denn 10 % des Gewinns gehen an Projekte zum Erhalt und zur Wiederherstellung von Korallenriffen, die 25 % der biologischen Vielfalt der Meere ausmachen.

Nachhaltiger Rosé-Genuss mit Auszeichnung

Der leichte Roséwein schmeckt nach weißen Blüten, Pfirsich und Aprikose. Hinzu kommt die Frische der Zitrusnote von Grapefruit und von roten Johannisbeeren. Der Coral Ethical Rosé ist nicht nur der meistverkaufte Roséwein Spaniens, er gewann auch die Goldmedaille beim führenden Rosé-Wettbewerb „Le Mondial du Rosé” in Cannes. Im selben Jahr erhielt er die Auszeichnung „Best Green Launch of the Year” von der renommierten Fachzeitschrift „Drinks Business“.

Der Coral Ethical Rosé ist für EUR 4,99 im deutschen Einzelhandel erhältlich, unter anderem bei der Drogeriemarktkette Rossmann. Weitere Informationen unter: www.coralethicalwine.com.