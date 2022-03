Aktivist:innen der Chalkback-Bewegung sagen sexualisierter Belästigung weltweit den Kampf an – seit Juli 2020 auch in Kiel. Auf Instagram kreiden die Betreiber:innen des öffentlichen Accounts „catcallsofkielcity“ regelmäßig Belästigungsfälle an und rufen nun auch eine wichtige und bewegende Ausstellung gegen Catcalling ins Leben.