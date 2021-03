(Bild: jarun011/ Getty Images)

Mit den Anbieter*innen hat die Landeshauptstadt Kiel Verfahren vereinbart, die an allen Standorten kostenfreie Testungen ermöglichen.

Die Landeshauptstadt Kiel unterbreitet bereits ab Montag, 8. März, ein kostenloses Schnelltest-Angebot an den Teststationen, an denen sich jede*r bisher gegen ein Entgelt testen lassen konnte:

· Bootshafen – Testmobil Labor Krause, täglich 8 bis 18 Uhr;

· Vinetaplatz – Testmobil Labor Krause, täglich 8 bis 18 Uhr;

· Bürgerhaus Mettenhof – Testmobil Labor Krause, täglich 8 bis 18 Uhr;

· Testzentrum – Ladengeschäft Eggerstedtstraße 1 Belurra GmbH, täglich 10 bis 18 Uhr.



Zusätzlich bietet die Stadt an folgenden Standorten Testmöglichkeiten:

· Pavillons auf dem Europaplatz in Zusammenarbeit mit dem Labor Krause; täglich von 8 bis 18 Uhr;

· ein weiteres Kommunales Testzentrum in Zusammenarbeit mit dem ASB an der Hamburger Chaussee 90; montags bis freitags 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr.



Ob weitere Testeinrichtungen geschaffen werden müssen, soll der Praxistest in den nächsten Tagen zeigen. Zusätzlich bieten Arztpraxen und Apotheken Tests an. Die teilnehmenden Ärzt*innen und Apotheken werden auf den Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) und der Apothekerkammer gelistet.

„Noch vor Inkrafttreten der neuen Testverordnung des Bundes unterbreiten wir damit in Kiel den Menschen ein kostenloses Schnelltest-Angebot. Für die Tests treten wir zunächst in Vorleistungen und freuen uns, dass wir auf diese Art und Weise die ersten Öffnungsschritte nach dem Lockdown sicher begleiten können“, sagen Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken. „Vielen Dank an alle Mitarbeiter*innen und Partner*innen, die diese Möglichkeiten in Windeseile geschaffen haben. Das war eine großartige Gemeinschaftsleistung.“