Bis Sonntag könnt ihr euch im Impfzentrum des Schwedenkais ohne Anmeldung impfen lassen. (Bild: Michael Piepgras/ E+/ Getty Images)

Wer sich ohne Termin impfen lassen möchte, hat dazu mittwochs bis sonntags von 9 bis 17 Uhr im Impfzentrum Schwedenkai die Gelegenheit.

Dann stehen die Impfstoffe von Moderna, BioNTech, Johnson & Johnson und AstraZeneca zur Verfügung. Benötigt werden die Ausweisdokumente und der Impfpass. Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken ermutigt alle Kieler*innen, das kostenlose und terminfreie Impfangebot wahrzunehmen: „Zurzeit dominiert die Delta-Variante das Infektionsgeschehen auch in Kiel. Die Variante ist ansteckender. Noch bevor Symptome bemerkt werden, kann das Virus schon weitergegeben werden. Je mehr Menschen geimpft sind, desto geringer wird das Risiko einer Ausbreitung. Sollten sich Menschen trotz Impfung dennoch infizieren, verläuft in aller Regel die Krankheit deutlich milder. Also Ärmel hochkrempeln und impfen lassen!“



In Kiel steigt zurzeit die 7-Tage-Inzidenz. Aktuell liegt sie bei 23,9 und ist damit höher als im bundesweiten Durchschnitt (14,5). Die Infektionslage wird dabei durch Reiserückkehrer*innen dominiert.



Gerwin Stöcken weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die steigende 7-Tage-Inzidenz auch wegen der großen Impfbereitschaft zum Glück nicht zwangsläufig zu einer hohen Belegung der Krankenhäuser führt. „Künftig werden neben der 7-Tage-Inzidenz auch weitere Parameter zur Beurteilung des Infektionsgeschehens notwendig werden. Insbesondere die krankenhausbehandlungsbedürftigen Fälle könnten das Infektions-Lagebild ergänzen“, so der Gesundheitsdezernent.