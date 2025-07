(Bild: Förde Solar; falkemedia)

Jetzt Sonne tanken – für die eigene Stromversorgung! Am 22. Juli lädt Förde Solar zum Infoabend mit Sommergrillen auf den Green Campus von falkemedia in Schönkirchen ein. Der perfekte Abend für alle, die mehr über Photovoltaik erfahren wollen – entspannt, lecker und kostenlos.

Anzeige

Du träumst von einer eigenen Photovoltaikanlage und willst wissen, ob dein Dach das Zeug zur Stromquelle hat? Dann ist dieser Sommerabend genau dein Moment!

Am Montag, 22. Juli 2025 kommt das Team von Förde Solar auf den Green Campus von falkemedia in Schönkirchen – und bringt nicht nur jede Menge Fachwissen, sondern auch Grillgut und Getränke mit.

In lockerer Atmosphäre erfährst du alles rund um die Planung und Umsetzung einer eigenen PV-Anlage – vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung auf dem Dach.

Das erwartet dich beim Förde-Solar-Event

Fachvortrag & Live-Infos von den Expert*innen

Individuelle Beratung – herstellerunabhängig

Zeit für deine Fragen

Sommergrillen & kühle Drinks im Grünen

Das Wichtigste in Kürze: Start: 22. Juli, ab 18 Uhr

Ort: Green Campus, Schönkirchen (falkemedia)

Pahlblöken 15-17 in 24232 Schönkirchen

Eintritt frei!

Anmeldung erforderlich:

oliver.schmuck@verlagskontor-sh.de

Jetzt Platz sichern – und mit Sonnenstrom die Zukunft gestalten.