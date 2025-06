(Bild: LH Kiel/Julia Meyer)

0

Stadtteilfeste gehören längst zur Kieler Woche wie der Duft von Backfisch am Bootshafen. Doch was macht sie so besonders? Wir haben die schönsten Highlights gesammelt – von Kinderläufen über Zaubershows bis hin zu DJ-Sets unter freiem Himmel.

Anzeige

Kleine Feste mit großer Wirkung

Wenn aus Nachbarschaft Gemeinschaft wird und das Leben vor der Haustür zur großen Bühne – dann ist Kieler Woche, und zwar nicht nur in der Innenstadt. Vom 21. bis 29. Juni verwandeln sich wieder zahlreiche Stadtteile in lebendige Festplätze. Ob sportlich, musikalisch oder kreativ: Die Stadtteilfeste laden dazu ein, gemeinsam zu feiern, zu lachen und sich kennenzulernen – ganz lokal und mit viel Herz.

Holtenau macht den Auftakt

Den Auftakt macht Holtenau am 21. Juni mit einem bunten Sport- und Kulturprogramm inklusive Kinderlauf und Live-Musik. Am Sonntag geht’s weiter in Dietrichsdorf, wo beim 49. Dietrichsdorfer Band Tanz, Spiel und die Verleihung der Goldenen Pogge im Mittelpunkt stehen. Zeitgleich lädt der Runde Tisch Hasseldieksdamm zu einem familiären Fest mit Livemusik und Versteigerungen ein.

Von Meimersdorf bis Kronsburg – Programmvielfalt für alle

Auch in Meimersdorf, Elmschenhagen, Hassee oder Kronsburg wird gefeiert – mal mit Seifenblasenstation, mal mit Limbo-Contest. Besonders atmosphärisch wird’s im Vieburger Gehölz: Beim Waldfest treten Promis wie OB Ulf Kämpfer oder Handballstar Patrick Wiencek zum Torwandschießen an – ein Spaß für Groß und Klein.

Open Park als krönender Abschluss

Der Höhepunkt für viele: der „Open Park“ im Werftpark am 28. Juni. Von 14 bis 23 Uhr wird hier getanzt, gespielt, gestaunt – mit Livemusik, Zirkus, Breakdance und großem Feuerwerk als krönendem Abschluss.

Mehr als Programm: gelebte Gemeinschaft

Die Stadtteilfeste der Kieler Woche sind mehr als nur ein Programmpunkt – sie sind ein Statement für Zusammenhalt und Lebensfreude. Wer also denkt, die Kieler Woche spiele sich nur rund ums Segeln ab, sollte mal einen Abstecher in die Nachbarschaft wagen. Es lohnt sich.