Gaarden lockt nicht nur mit der Nähe zu den schönsten Ostuferstränden, sondern auch mit urbanem Flair, interkulturellem Großstadtvibe, bunten Graffitis an Häuserfassaden und coolen Spots, an denen es sich aushalten lässt.

Bambule

Eine weitere große Empfehlung, wenn es um leckere Gerichte geht, ist die „Bambule“. Auch hier ist für jede:n etwas dabei. Neben einer Menge Veggie-Gerichten gibt es eine große Auswahl an Pizzen, Nudelgerichten, leckere Fladenbrote, Salate und vieles mehr. Im Sommer kann man außerdem den schönen Biergarten nutzen.

Iltisstraße 49, Kiel

(Bild: falkemedia Regional)

Medusa

Im Medusa könnt ihr einen Abend in gemütlicher Atmosphäre bei Veranstaltungen wie Live-Konzerten ausklingen lassen. In den freien Räumen finden regelmäßig Kurse, Seminare, Workshops und Ähnliches statt. Wer an Meditation und Yoga interessiert ist, sollte unbedingt mal das Punkrockyoga besuchen.

Medusastraße 16, Kiel

Café Jupiter

Sehr einladend ist auch das kunterbunte „Café Jupiter“ in der Kaiserstraße. Mit seiner farbenfrohen Fassade und den bunt angemalten Sitzgelegenheiten vor der Tür wird man hier kaum vorbeilaufen können, ohne einen Blick hinein zu werfen. Es gibt nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch viele köstliche herzhafte Speisen, darunter auch leckere vegane Gerichte. Empfehlung: der Jupiter Schokokuchen!

Subrosa

(Bild: falkemedia Regional)

Das Subrosa ist nicht nur ein Restaurant, sondern auch Café und Kneipe – ein toller Ort, um den einen oder anderen gemütlichen Abend mit Freund:innen zu verbringen. Das Subrosa bietet eine vielfältige Küche mit vegetarischen und veganen Speisen an. Von veganer Currywurst, veganem Gyros, veganen Burgern über Pommes und Salate bis Pizza gibts hier eine riesige Vielfalt an leckeren Gerichten.

Elisabethstraße 25, Kiel

Kaiserstraße 51, Kiel

Werftpark

Die großen Hügel sind typisch für den Werftpark – sicherlich habt ihr sie schon einmal gesehen! Entstanden ist das hügelige Gelände, als dort Anfang 1900 die Ablagerungen, die bei dem Bau der Kaiserlichen Werft zustande kamen, deponiert wurden. Im Winter sind die riesigen Hügel ein beliebter Ort zum Schlittenfahren, denn sie sind einige der wenigen Hügel, auf denen die Abfahrt so richtig Spaß macht!