Das nettekieler Ehrenamtsbüro hat das Qualitätssiegel der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e. V.

(bagfa) verliehen bekommen.



Mit diesem Siegel wird die erfolgreiche Arbeit von Freiwilligenagenturen in ihrer wichtigen Rolle der Förderung bürgerschaftlichen Engagements gewürdigt. Durch ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem belegen sie damit ihre gute Arbeit als lokale Anlauf-, Beratungs- und Vernetzungsstellen für bürgerschaftliches Engagement. Wie in kommerziellen Unternehmen wird auch in Freiwilligenagenturen mit einem Qualitätsmanagementsystem nach Qualitätsstandards gearbeitet, Arbeitsabläufe werden reflektiert und Entwicklungspotenziale aufgezeigt.

„Das Qualitätssiegel macht sichtbar, dass in den ausgezeichneten Freiwilligenagenturen nach überprüfbaren Qualitätsstandards gearbeitet wird. Um diese Auszeichnung zu erhalten, beurteilen die Agenturen sich zunächst selbst, um anschließend von Gutachter:innen aus der Praxis überprüft zu werden. Das ist ein mutiger Schritt und ein sehr intensiver Prozess. Mit dem Nachweis ihrer guten Arbeit unterstreichen sie das besondere Leistungsspektrum der Freiwilligenagenturen, die als moderne Anlauf-, Beratungs- und Vernetzungsstellen für bürgerschaftliches Engagement vor Ort wirken“, so die bagfa-Vorstandsvorsitzende Birgit Bursee.

Das neue Siegel ist bis zum 31. Dezember 2024 gültig.