Mit Spenden wollen die Tänzerinnen des KTV ihre Reise zu den Weltmeisterschaften in Arizona finanzieren. (Bild: privat)

Sie tanzen nicht nur für Pokale, sondern für Zusammenhalt, Leidenschaft – und bald vielleicht auf der größten Bühne der Welt. Die Hip-Hop-Formation „Just 2-4-1“ aus Kiel will zur Weltmeisterschaft nach Arizona. Was ihnen noch fehlt? Deine Unterstützung.

Die Bässe wummern, das Publikum tobt – und mittendrin: „Just 2-4-1“. Die Hip-Hop-Crew des Kieler Turnvereins hat sich mit Können und Charakter zur Weltmeisterschaft in Phoenix, Arizona, qualifiziert. Im Juli soll es losgehen – doch vor dem Boarding steht ein Spendenaufruf. Denn so groß wie die Leidenschaft, so hoch sind die Kosten: Rund 70.000 Euro braucht die 40-köpfige Formation, um ihren WM-Traum zu verwirklichen – für Flüge, Hotel, Kostüme, Startgelder und Verpflegung.

Einen Teil konnten sie durch eine emotionale Spendenshow in der Hein-Dahlinger-Halle schon zusammentrommeln – aber ohne weitere Unterstützung wird es knapp. Musikalisch wagt sich das Team an ungewöhnliche Kombinationen: Filmmusik von Hans Zimmer trifft auf treibende Beats, tänzerisch geht es von kraftvoll bis poetisch. Die Choreografien erzählen Geschichten, bewegen und fordern das Publikum emotional heraus. Der Zusammenhalt in der Crew ist stark – und der Rückhalt aus Kiel ebenso. „Wir zeigen hier, was Tanzen in Kiel bedeutet“, sagt Tänzerin Melina Sell. „Für viele ist es ein Sport, für uns ist es Leben.“ Das spürt man bei jeder Bewegung. Wer helfen möchte, kann das über die Crowdfunding-Plattform tun. Jeder Beitrag bringt „Just 2-4-1“ näher an den Traum, Kiel auf der internationalen Bühne zu vertreten.

