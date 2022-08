0

Nach zwei Jahren Coronapause sorgt die Kieler Museumsnacht wieder für einen Höhepunkt im Kieler Sommer: Am Freitag, 26. August, findet Kiels besondere Kulturnacht zum 21. Mal statt. 30 Museen, Galerien und kulturelle Institutionen auf dem Ost- und Westufer laden von 19 Uhr bis Mitternacht dazu ein, ihre Schätze zu entdecken und ein vielfältiges Kulturprogramm zu genießen.

Mit der Aktion „Muthesius Kunsthochschule zu Gast“ ist in diesem Jahr eine Besonderheit dabei: An eher kunstfernen Orten stellen Muthesianer*innen ihre künstlerischen Positionen in fünf Einrichtungen aus und sorgen für überraschende und neuartige Kunsterlebnisse. Der Bildhauer Max Holzer ist im Maschinenmuseum zu Gast, Anna Ruscher präsentiert ihre Installation im Flandernbunker, Medienkunst aus der Klasse von Professor Andreas Greiner befindet sich im Industriemuseum Howaldtsche Eisengießerei, die Malerin Sara Petrickova stellt in der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung aus und im Computermuseum ist der Installationskünstler Elkin Salamanca zu sehen.

Premiere während der Museumsnacht

Erstmals in der Museumsnacht dabei ist der neue kuratierte Raum der Muthesius Kunsthochschule „sp ce I Muthesius“ in der Andreas-Gayk-Straße 7. Die Künstlerin Nilofar Rezai führt selbst durch den Ausstellungstraum.

Außerdem warten Live-Musik, Kulinarisches, Experimente, Historisches, Filme sowie lehrreiche Vorträge und Führungen, Aktionen zum Staunen und Mitmachen auf die Besucher*innen. Zahlreiche Einrichtungen bieten Sonderveranstaltungen für Kinder an. Im Programmheft zur Museumsnacht ist alles auf einen Blick zusammengestellt.

Specials in der Nacht

Zu empfehlen ist ein Rundgang mit Besuch in allen Einrichtungen: Im Welcome Center Kieler Förde (Stresemannplatz) können Nachtschwärmer*innen unter Anleitung der Meeresmaler ihr eigenes Kielbild malen. Mit Kunstaktionen sowie Filmvorführungen in der Stadtgalerie geht es weiter. Ein Stockwerk darüber im Neuen Rathaus sind in der Zentralbücherei Selfies an Lieblingsorten innerhalb Kiels möglich. Der Alte MU Impuls-Werk e.V. bietet unter anderem einen Rundgang durch das „kreative Dorf“ mitten in der Innenstadt. Das Stadtmuseum Warleberger Hof ist mit dem Musikquiz „Von wem ist dieses Lied?“ dabei. Die Antikensammlung in der Kunsthalle hält für Groß und Klein ein mobiles Escape-Game bereit. Das Aquarium an der Kiellinie feiert 50. Jubiläum. In der Kunsthalle zu Kiel beantworten Stand-by-Guides alle Fragen zur Kunst. Die Museumsbrücke am Seegarten ist für Besucher*innen geöffnet. Kinder können im Schifffahrtsmuseum Fischhalle mit der Künstlerin Uta Kalthoff eigene leuchtende Lesezeichen gestalten. Um die faszinierenden Farben in der Tierwelt geht es „tierisch bunt“ im Zoologischen Museum.

Programm vom Landtag bis zur Wik und Anscharpark

Die Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung widmet sich dem Thema „Female Remains“ – Frauenschicksale und die Vermessung der Geburt. Landeshausgeschichten: Wahres, Gelogenes und Erstaunliches trägt der Schauspieler Andreas Schauder im Schleswig-Holsteinischen Landtag vor. Ein Besuch im Maschinenmuseum in der Wik bietet Kindern die Möglichkeit, mit einem Lichtmorseapparat Lichtsignale in die Nacht zu senden. Arbeiten mit Keramik ist im Atelierhaus im Anscharpark möglich. Der Flandernbunker versendet mit Besucher*innen Friedenspostkarten. Im Maritimen Viertel bietet die Sonderausstellung „Ostsee in Gefahr“ die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit Meeresschutz. Im kleinen Kunstraum B in der Wilhelminenstraße ist großes Geschick gefragt: Mit der Künstlerin Heike Jeschonnek wird die Wachstechnik Encaustic ausprobiert und die eigene Kunst darf mitgenommen werden.

Jenseits der Hörnbrücke

Auf dem Ostufer, leicht zu erreichen mit dem Schiffsshuttle und der Schwentinefähre, laden Speisen, Getränke und Musik auf den Campus der Fachhochschule ein. Im Computermuseum sind denkmalgeschützte Rechner zu bestaunen, die „Kieler Open Source und Linux Tage“ feiern mit Workshops und Vorträgen ihr 20. Jubiläum. Bei klarem Wetter ist in der Sternwarte der FH der Blick in den Sternenhimmel und über die Hafenkulisse Kiels ein besonderes Erlebnis. In der Nähe des Campus befinden sich auch das Ofenmuseum und das Theatermuseum.

Gewinne und musikalische Highlights warten auf euch

Ungewöhnliche Preise zu gewinnen gibt es für alle, die in den teilnehmenden Häusern Museumsstempel sammeln.

Wer auf dem Westufer die Nacht musikalisch ausklingen lassen möchte, kann sich wieder in die Stadtgalerie zum tanzbaren All-Styles-Set von DJ Benno Zucker (ab 23 Uhr) begeben.

Eintrittsbändchen sind im Welcome Center Kieler Förde, im Citti-Ticketcenter und in den teilnehmenden Einrichtungen erhältlich. Online-Tickets zum Selbstausdrucken stehen unter www.kiel.de/museumsnacht. Die ausgedruckten Online-Tickets sind beim Besuch der ersten Einrichtung in ein Bändchen einzutauschen. Das Bändchen wird am Handgelenk befestigt. Es berechtigt zum Eintritt in alle Museen sowie zur Nutzung der Busse und Schiffe.

Karten im Vorverkauf

Im Vorverkauf kosten die Bändchen 10 Euro (ermäßigt 7 Euro), an den Abendkassen der Museen 12 Euro (ermäßigt 8 Euro). Der Vorverkauf läuft bis einschließlich Donnerstag, 25. August. Am Freitag, 26. August, gilt dann der Abendkassenpreis. Für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag ist der Eintritt frei.

Bequem zwischen den Ufern schippern

Die historische „MS Stadt Kiel“ sowie ein Fördedampfer der Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft pendeln alle halbe Stunde zwischen der Seegartenbrücke und dem Anleger Dietrichsdorf. Zusätzlich fährt die Schwentinefähre F2 bis 24 Uhr zwischen dem Anleger Reventloubrücke und dem Anleger Dietrichsdorf. Als Fahrkarte gilt das Bändchen oder das ausgedruckte Online-Ticket. Im Programmheft sind die Fahrpläne zu finden.

Auch die Busfahrt und sogar die Zugfahrt in Kiel und naher Umgebung ist kostenlos für alle mit dem Bändchen oder dem ausgedruckten Online-Ticket. Zudem pendelt der Museumsexpress der KVG zwischen den beteiligten Häusern auf dem Westufer.

Details und Infos zu allen Veranstaltungen findet ihr auf der Homepage der Kieler Museumsnacht.