Die Kieler Volksbank übergab die symbolischen Schecks an glückliche Kinder. (Bild: Kieler Volksbank)

Um das Spielen im Freien zu fördern und um für mehr Sicherheit auf den Spielplätzen im Land zu sorgen, hat die Kieler Volksbank bereits 2021 gemeinsam mit anderen Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein die Aktion „Spielen? Aber sicher!“ ins Leben gerufen.

Mit insgesamt über 220 Bewerbungen von Trägern und Betreibern von Spielplätzen in Schleswig-Holstein erfuhr die Aktion in diesem Jahr eine großartige Resonanz. Etwa zehn Prozent der Bewerbungen kamen aus dem Geschäftsgebiet der Kieler Volksbank.

„Engagement vor Ort ist das, was uns als Genossenschaftsbank ausmacht und mit dieser schönen Idee erreichen wir unsere Kleinsten mit dem, was sie am liebsten tun - nämlich einfach spielen“, sagt Bernd Schmidt, Vorstandssprecher der Kieler Volksbank.

In Kiel und Umgebung fördert die Kieler Volksbank den Ausbau von fünf Spielplätzen mit insgesamt 20.000 Euro. Die Kindertagesstätte „Wunderkiste“ in Rumohr erhält ein u.a. ein neues Spielschiff und in Preetz benötigt die Kita „Bunte Kiste“ den Gewinn für den Austausch von Spielgeräten. Der DRK Kindergarten Stadtfeldkamp in Kiel wurde bei einem Brand im September 2021 schwer beschädigt. Hier wird mit dem Gewinn der Neuaufbau der KiTa unterstützt. Im AWO Kinderhaus Schönkirchen soll ein neues Fahrzeughaus entstehen und bei der Gemeinschaftsschule Friedrichsort steht eine Instandsetzung des Bolzplatzes an.

Nach dem Erhalt der Geldgewinne heißt es jetzt Ärmel hochkrempeln und anpacken: Die Sanierungen der ausgewählten Spielplätze sollen in den kommenden Wochen und Monaten durchgeführt werden, damit die Kleinsten im Land auch in Zukunft sicher spielen und toben können.