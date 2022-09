0

Am 10. September lädt die Kieler Volksbank zur 1. KIELINVEST-Anlegernesse in der Business-Lounge der Wunderino-Arena ein. Dabei begrüßt euch ein bekanntes Kieler Fußball-Gesicht.

Finanzen und Versicherungen gehören zu den sensiblen Themen des Alltags – vor allem in unsicheren Zeiten der Pandemie und Energiekrise. Eine nachhaltige Geldanlage ist aus diesem Grund nicht nur aktuell, sondern gerade mit Blick auf die Zukunft eine schwerwiegende Entscheidung. Die Kieler Volksbank informiert während ihrer 1. Kieler Anlegermesse am 10. September von 10-17 Uhr in der Business-Lounge der Wunderino-Arena über die Themen rund um nachhaltige Fonds, ETFs, Kryptowährungen, Aktien, Immobilienanlagen und Versicherungen.

Hier beraten euch 25 Ausstellende und interessante Redner:innen über die vielfältigen Möglichkeiten der Vermögensanlage. In ungezwungener Atmosphäre findet jede:r eine passende Lösung. Neben einem Gewinnspiel, bei dem ihr fünf Silberbarren gewinnen könnt, und einer Windbox, bei der Geschick und Schnelligkeit gefragt ist, wird Holsteins Profi-Kicker Finn Porath für eine Autogramm-Stunde bereitstehen.

Weitere Infos zur Anmeldung findet ihr unter www.kieler-volksbank.de.