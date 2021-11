Kieler Woche-Plakat 2022 gekürt

Am Freitagnachmittag wurde das Kieler Woche-Plakat 2022 enthüllt. (Bild: S. Schulten)

Das Design setzte sich gegen 11 weitere Vorschläge von 5 bewerbenden Künstler:innen und Grafikbüros durch. (Bild: S. Schulten)

Der Entwurf der Zürcher Grafikdesignerin Tania Prill setzte sich im traditionellen Designwettbewerb gegen elf andere Vorschläge durch.

Für die neunköpfige Fachjury steht fest: „Der vielgestaltige, visuell eindrucksvolle Entwurf strahlt auf den ersten Blick Energie, Vielfalt und Lebensfreude aus.“ Bei näherem Hinsehen können Gestaltungselemente aus mehr als 70 Jahren Kieler Woche-Design entdeckt werden.

Der Siegerentwurf kommt erneut aus der Schweiz. Die Zürcher Grafikdesignerin Tania Prill wurde 1969 in Hamburg geboren. Nach ihrem Studium in Zürich und Bremen war sie von 2006 bis 2010 Professorin für Kommunikationsdesign an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Seit 2010 ist sie Professorin für Typografie an der Hochschule für Künste Bremen.

So ist die Entscheidung gefallen

Das Motiv lade geradezu ein, auf Entdeckungsreise zu gehen. „Grafische Elemente zitieren beliebte Kieler-Woche-Plakatmotive und werden zu einer neuen, eigenständigen Komposition arrangiert. Das Plakat spricht gerade in seiner Vielfältigkeit die visuelle Sprache der Kieler Woche“, so die Jury.

Das Motiv überzeugte die Juror*innen zudem durch seine zahlreichen Variationen in den Anwendungsmöglichkeiten. Ihr Fazit: „Es macht Lust auf eine bunte, ausgelassene und facettenreiche Kieler Woche 2022. Lebensfreude pur, Energie pur, Kieler Woche pur.“

Diese Jury hat gewählt

In der Jury saßen vier Fachjuror*innen, vier Sachjuror*innen und zum dritten Mal eine neunte Jurorin aus der Kieler Bevölkerung. Die Fachgutachter*innen waren: die Berliner Designerin Ariane Spanier (ständige Gutachterin), Andrew Goldstein vom Karlsruher Designteam 2xGoldstein (ständige Gutachter mit einer Stimme), der Sieger von 2019 Jiri Oplatek sowie Vanessa Vitsilakis (stellvertretende Leiterin Kieler-Woche-Büro).

Die Ausstellung

Das Kieler-Woche-Büro lädt alle Interessierten dazu ein, sich in die Lage der Jury zu versetzen und das persönliche Lieblingsdesign zu küren. Von Montag, 22. November, bis Freitag, 17. Dezember, sind die für 2022 eingereichten Entwürfe in einer öffentlichen Ausstellung in der Rotunde vor dem Büro des Oberbürgermeisters im 2. Stock des Kieler Rathauses, Fleethörn 9, zu sehen.