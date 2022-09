(Bild: LH Kiel/Bodo Quante)

Der Entwurf des Duos Dirk Laucke und Johanna Siebein setzte sich im traditionellen Designwettbewerb gegen 14 andere Vorschläge durch.

Die Fachjury lobt, dass der Entwurf die Grußformeln gekonnt mit spielerischen und grafischen Elementen verwebt: „Diese erinnern an Wellen, Segel und Sonne. Die typografische Wortebene liegt nicht im Vordergrund, sondern flirrt, schwimmt und verhält sich wie Reflektionen auf Wasser und erinnert an das bunte Treiben während der Kieler Woche. Immer wieder gibt es neue Details in der Gestaltung zu entdecken.“

Die ungewöhnliche, doch passende Farbgebung überzeuge und bilde zusätzlich farbliche Entsprechungen zu den Bereichen Sommerfestival und Segelevent. „Modular gestaltet bietet der Entwurf höchste Flexibilität für die Anwendungen. Möglich sind einerseits komplexe Formen und andererseits reduzierte Varianten. Die Elemente können gedreht und sogar gespiegelt eingesetzt werden. Orientierung ist jederzeit durch die beiden Infobalken in orange und blau gegeben“, heißt es in der Begründung weiter.

Die Jury kommt zu dem Schluss: „Der Entwurf bietet gestalterisch eine neue Sichtweise, ist laut und komplex und stimmt schon jetzt auf die Kieler Woche 2023 ein“.

Über das Künstler-Duo

Das Designduo Dirk Laucke und Johanna Siebein arbeitet an den Standorten Amsterdam und Berlin. Dirk Laucke (geboren 1965 in Berlin) studierte Visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste Berlin. Johanna Siebein (geboren 1982 in Neustadt a.d. Weinstraße) studierte Kommunikationsdesign an der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken und der AKI in Enschede in den Niederlanden.

Ihre Arbeiten wurden mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet und vielfach publiziert. Beide unterrichten regelmäßig an Kunsthochschulen in Halle, Berlin, Bremen und Reykjavík. Laucke Siebein arbeitet international mit einem starken Fokus auf Kommunikation in den Bereichen Kunst und Kultur.

Ausstellung im Kieler Rathaus zeigt alle Designideen für 2023

Das Kieler-Woche-Büro lädt alle Interessierten dazu ein, sich in die Lage der Jury zu versetzen und das persönliche Lieblingsdesign zu küren. Von Montag, 12. September, bis Montag, 26. September, sind die für 2023 eingereichten Entwürfe in einer öffentlichen Ausstellung im Eingangsbereich des Kieler Rathauses, Fleethörn 9, zu sehen.

Einen Überblick über alle Plakatentwürfe des Designwettbewerbs zur Kieler Woche 2023 sowie früherer Wettbewerbe gibt es im Internet unter www.kieler-woche.de/design.