Freuen sich auf das Bundesfinale in Augsburg: Die Golfer des GC Kitzeberg. (Bild: privat)

Nachdem sich die Golfer vom GC Kitzeberg im Qualifikationsturnier auf den zweiten Platz kämpften, darf der Nachwuchs aus der Kieler Umgebung nun um die Deutsche Meisterschaft spielen.

Für Benjamin Taylor, Carl Lamcke, Mattis Hohm, August Murmann, Luis Christoph Eltester und Cedric Klein ist es schon jetzt eine Sensation: Sie gehören zur der engeren Auswahl der Mannschaften, die sich am Wochenende des 11. und 12. Septembers in Augsburg mit Deutschlands besten Golfern messen dürfen. Beim Qualifikationsturnier in Jersbek setzten sie sich gegen die Konkurrenz durch und fahren als zweiter von zwölf Mannschaften zum Bundesfinale in die Fuggerstadt. Insgesamt waren 18 Löcher zu spielen, die Taylor mit 74 Schlägen über Par, Lamcke mit 75, Hohm mit 77, Murmann mit 78, Eltester mit 81 und Klein mit 85 absolvierten und unsere Nordlichter so auf den zweiten Platz katapultierten. Insgesamt lag das Team um Trainer Andrew Taylor bei einem Gesamtergebnis von 24 Schlägen über Par. Nur die Hansestädter vom Hamburger GC waren mit 23 Schlägen über Par noch erfolgreicher.

Bis sie in knapp sieben Wochen beim Bundesfinale antreten, wollen die Nachwuchsgolfer noch weiter an sich arbeiten, um in Augsburg ein möglichst erfolgreiches Finale zu spielen. Und wer weiß? Vielleicht kommen die neuen Deutschen Meister 2021 aus der Kieler Umgebung von Kitzeberg.