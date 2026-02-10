(Bild: Sascha Klahn)

Olympia in Kiel? Klingt erstmal groß, ist es auch. Denn genau darum geht’s bei der Initiative „Kiel sagt Jo!“: Unsere Stadt möchte erneut Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Spiele werden – genauer gesagt: der Segelwettbewerbe.

Dafür läuft gerade eine Kampagne, die zeigt, wie begeistert Kiel hinter dem Projekt steht. Die Idee: Wenn sich Deutschland für Olympia 2036, 2040 oder 2044 bewirbt, soll Kiel als Segelstandort mit an Bord sein – so wie schon 1936 und 1972. Ob das klappt, liegt aber an uns Kieler*innen. Am 19. April sind wir nämlich gefragt, beim großen Bürgerentscheid.

Worum geht’s genau?

Olympia-Bewerbung:

Kiel will offizieller Partner für die deutschen Spiele werden,

als Segelmetropole mit Erfahrung.

Bürgerentscheid im April in Kiel

Am 19. April stimmen alle ab 16 Jahren in Kiel darüber ab, ob wir dabei sein wollen.

Mehr als Segeln:

Auch andere Sportarten wie Freiwasserschwimmen, Handball, Rugby oder Coastal Rowing könnten hier stattfinden.

Nachhaltiger Plan: Das Athlet*innen-Dorf soll später als Wohnraum genutzt werden, es gibt Ideen für neue Mobilität,

Digitalisierung und Stadtentwicklung.

Es gibt nichts vergleichbares, das wie die Faszination von Olympia den Wirtschafts- und Tourismusstandort Kiel nachhaltig beflügelt. Die Spiele ersetzen 50 Jahre Standortmarketing. Knud Hansen, Präsident IHK zu Kiel

Olympia in Kiel: was du wissen solltest

Was heißt „Jo“ denn eigentlich?

Ganz einfach: norddeutsch für Ja. Und das steht im Mittelpunkt der Kampagne – kurz, direkt, sympathisch.

Wer darf abstimmen?

Alle Kieler*innen ab 16 Jahren. Briefwahl geht auch – ab dem 8. März 2026.

Was bringt’s der Stadt?

Die Initiator*innen setzen auf Impulse für Wohnraum, Sport, Verkehr, Tourismus und Klimaschutz. Olympia soll kein Mega-Event auf Zeit sein, sondern Kiel langfristig stärken.

Wer steckt dahinter?

Ein breites Bündnis aus Stadt, IHK, Segelvereinen, Wissenschaft, Wirtschaft und engagierten Bürger*innen.

Gibt’s Kritik?

Klar, die gibt’s immer, zum Beispiel bei den Themen Kosten, Nachhaltigkeit oder Olympia-Historie. Die Veranstalter versprechen volle Transparenz und Mitgestaltung.