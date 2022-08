(Bild: falkemedia Regional)

Wenn wir eine enkeltaugliche Zukunft wollen, dann muss sich auch in der Wirtschaft manches verändern. Davon ist die Kieler Regionalgruppe der Gemeinwohl-Ökonomie überzeugt. Deswegen veranstaltet sie am 24. August einen Abend zu diesem aktuellen Thema in der Lille Brauerei: von 17 bis 20 Uhr.

Nach einem Impulsvortrag von Lisa Buddemeier, gibt es eine Podiumsdiskussion mit spannenden Gästen wie Hinrich Habeck, Geschäftsführer der WTSH (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer SH, und Katrin Birr, Geschäftsführerin der Gebr. Friedrich Schiffswerft. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich an Info-Points in das Thema zu vertiefen und mit anderen darüber auszutauschen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, denen eine enkeltaugliche Zukunft unserer Welt am Herzen liegt. Unabhängig davon, ob man selbst bereits engagiert und aktiv zum Thema ist oder sich erstmal unverbindlich informieren möchte. An dem Abend kann man erfahren, welche Ansätze und guten Beispiele für Gemeinwohl-Orientiertes Wirtschaften es bereits gibt, wie man das Konzept für den eigenen Kontext praktisch nutzen kann, wer hier in der Region schon zum Thema aktiv ist und wie man sich selbst aktiv in die Bewegung einbringen kann.

Da die Plätze in der Lille-Brauerei begrenzt sind, bitten die Veranstalter um eine kurze Anmeldung an: kiel@ecogood.org.

Gemeinwohl-Ökonomie lässt sich übrigens so erklären: Es ist ein Modell und zugleich eine Bewegung. Ziel ist es, die Wirtschaft zu reformieren – von einer kapitalistischen, einseitig auf Wachstum und Profit ausgerichteten Weise, zu einem ökonomischen Handeln, bei dem das Gemeinwohl an erster Stelle steht.