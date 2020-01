0

Bereits seit 1996 touren Zebrahead durch die Weltgeschichte und erspielten sich so einen Namen auf den internationalen Bühnen. Am 2. Februar sind sie zu Gast im Orange Club.

Wer die Herren aus Orange County nur einmal live gesehen hat, weiß, was man von Zebrahead erwarten darf: Moshpits von der ersten Reihe bis zur Theke, Hochgeschwindigkeits-Punk mit wilden Funk- und Rap-Ausritten, Texte von der guten Seite, angriffslustige Ansagen und so manchen Songtitel, den man ihren amerikanischen Landsleuten auf den Arsch oder den Arm tätowieren lassen sollte.

Aber Zebrahead-Shows leben ebenso vom Bandpersonal: Der iranisch-stämmige Sänger Ali Tabatabaee ist auf der Bühne ein Bastard aus Krafttier, Derwisch und Testosteron-Bolzen. Matty Lewis zugleich Drei-Akkord-Sprinter an der Gitarre und passgenau shoutender Background-Sänger, Ed Udhus ein niemals ermüdender Drummer, Dan Palmer die für Rückgrat und Rhythmus verantwortliche zweite Gitarre und Gründungsmitglied Ben Osmundson das Biest am Bass. Am 2. Februar sind die Herren mal wieder bei uns in Kiel und werden für einen schwitzigen Abend sorgen.

Tickets erhaltet ihr bei Konzertkasse Streiber.