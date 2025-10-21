0

Volleyball live, schnell und hautnah – wenn der Kieler TV am 25. Oktober zum Heimspiel in die Hein-Dahlinger-Halle einlädt, dürfen sich Sportfans auf einen rasanten Abend mit vielen Punkten, großer Energie und echter Gaardener Atmosphäre freuen.

Ein Abend voller Punkte, Power und Publikum: Am Donnerstag, den 25. Oktober um 19:30 Uhr, empfängt der Kieler TV den Moerser SC in der 2. Volleyball-Bundesliga. Das Heimspiel in der Hein-Dahlinger-Halle verspricht packende Ballwechsel, spektakuläre Blocks und die typische Adler-Mentalität – schnell, kämpferisch, mitreißend.

Nach der Niederlage gegen den FC Schüttorf 09 am 18. Oktober (1:3) brennt das Team um Kapitän Erik Niederlücke auf Wiedergutmachung. Schon im letzten Spiel sahen rund 250 Zuschauer, wie nah die Kieler an den Top-Teams dran sind. Nun soll der nächste Heimsieg her – und dafür braucht es: lautstarke Unterstützung von den Rängen.

Adler brauchen Rückenwind

Mit Spielern wie Mattis Lehmann, Daniel D’Argento oder Libero Pelle Tepp bietet der KTV nicht nur sportliche Klasse, sondern auch viel Teamgeist. Die Spiele sind intensiv, familienfreundlich – und die perfekte Einstimmung auf einen langen Herbstabend. Neue Fans sind immer willkommen.

Ein Abend für alle Sinne

Auch Neulinge erleben: Volleyball ist rasanter als viele denken. Lange Ballwechsel, spektakuläre Sprungeinlagen, Emotion pur – und das alles mitten in Kiel. Wer live dabei sein will, sollte sich den 25. Oktober rot im Kalender markieren. Eintritt gibt’s an der Abendkasse und über die Website des Kieler TV – und Emotionen garantiert.