(Bild: Irish Folk Open Air Poyenberg)

Ein Hauch von Irland auf schleswig-holsteinischem Boden: Am 13. Juni 2026 lädt das Irish Folk Open Air in Poyenberg wieder zu einem musikalischen Fest voller Lebensfreude, Dudelsackklänge und keltischer Energie ein. Der Ticketverkauf startet am 8. November.

Ein Festival mit Herz, Klang und Tradition

Zum mittlerweile 26. Mal wird das kleine Dorf Poyenberg im Kreis Steinburg zur Bühne für eines der beliebtesten Irish Folk Festivals in Europa. Was 1999 klein begann, hat sich längst zum Kult entwickelt: Mitten in den Feldern, umgeben von sattem Grün und guter Laune, kommen jedes Jahr Tausende zusammen, um irische und schottische Musik zu feiern.

Auch 2026 stehen wieder internationale Top-Acts auf dem Programm – allen voran die legendären Red Hot Chilli Pipers, die mit ihrem „Bagrock“ eine energiegeladene Mischung aus Dudelsack und Rock liefern. Ebenfalls mit dabei: Skerryvore, The O'Reillys and the Paddyhats, Harmony Glen und Ticket to Happiness – allesamt Garant:innen für musikalische Gänsehautmomente, mitreißende Shows und tanzbare Stimmung.

Musik, Menschen, Magie – und Guinness

Ob leidenschaftliche Folk-Fans oder neugierige Neulinge: Das Irish Folk Open Air ist mehr als nur ein Konzert. Es ist ein Lebensgefühl. Kulinarisch verspricht die Festivalmeile Köstlichkeiten aus aller Welt – zu familienfreundlichen Preisen. Und für leuchtende Kinderaugen sorgt eine besondere Aktion: An den vier Adventssamstagen besucht Wichtel „hageBert“ das Gelände. Wer ihn findet, gewinnt einen 25-Euro-Gutschein.

Ticketverkauf ab 8. November

Der Vorverkauf für das Festival beginnt am 8.11.2025. Tickets sowie alle weiteren Infos gibt es unter: www.irishfolk-poyenberg.de