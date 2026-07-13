Bennet und Piet bearbeiten dieStation „Reizüberflutung“ zum autistischen Spektrum (Bild: lichtundfeder)

Im Anschluss an die Hospitationwerden die Aufgaben der Barribox von den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst erprobt (Bild: lichtundfeder)

0

Barrieren im Alltag erleben: So hilft die neue Barribox Best-of Schüler*innen und Lehrkräften zu mehr Verständnis für andere.

Anzeige

In der 5a der IGF Friedrichsort Kiel steht eine besondere Stunde an: Mit der neuen Barribox Best-of probieren die Kinder Barrieren im Alltag aus. An fünf Stationen erleben sie zum Beispiel eingeschränkte Sicht mit Dunkelbrillen und Taststock oder eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, bei der vertauschte Buchstaben das Lesen erschweren. Eine weitere Einheit simuliert Reizüberflutung im autistischen Spektrum – mit Geräuschröhren, Bürsten und Blinkbrille. „Ich fand das ganz schön anstrengend“, sagt Rahil in der Auswertung. Englischlehrer Julian Lehmann führt durch die Stunde. Referendarinnen und Referendare beobachten und reflektieren später systematisch.

Bennet und Piet bearbeiten dieStation „Reizüberflutung“ zum autistischen Spektrum (Bild: lichtundfeder)

Im Anschluss an die Hospitationwerden die Aufgaben der Barribox von den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst erprobt (Bild: lichtundfeder)

Entwickelt wurde die Barribox am IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein) unter Leitung der Sonderpädagogin Inken Schnaase. Die Best-of-Box bündelt besonders eindrückliche Übungen aus den Themen Sehen, Hören, Bewegung und Lernen. Nach der Klasse testen auch die Referendarinnen und Referendare die Stationen. „Es dauert so lange“, merkt Katharina Debney nach dem Treppenlift- und Rollstuhlparcours an – und beschreibt das Gefühl, beobachtet zu werden. Viele nehmen die Einsicht mit, dass es viele unsichtbare Kämpfe gibt. Die Barribox eignet sich fächerübergreifend, etwa für Philosophie, WiPo, Deutsch oder Klassenstunden. Ziel ist es, Empathie zu fördern, die Klassengemeinschaft zu stärken und niemanden vorzuführen. „Wenn Kinder empathischer werden, ist viel gewonnen“, sagt Schnaase. Mehr dazu: www.schleswig-holstein.de/iqsh

Was ist die BarriBox?

Mit der Barribox können Schüler*innen nachempfinden, wie es ist, schlecht zu sehen, Geräusche schwer zu filtern oder im Rollstuhl durch den Schulflur zu fahren. Das Material fördert Verständnis und hilft, Barrieren abzubauen. Lehrkräfte und Interessierte können die Boxen an 14 Standorten in Schleswig-Holstein kostenlos ausleihen. Verfügbar sind sechs Themenboxen – Autismus, Bewegen, Bücher, Hören, Sehen und Lernen/Verstehen – sowie die neue Best-of-Box mit den wirksamsten Einheiten. Weitere Infos: barrierefreie-schule-sh.de