Wer zu Reinhardt Wittke ins Weihnachtshaus geht, spürt sofort die Begeisterung für die Vielfalt an weihnachtlichem Schmuck. (Bild: KIELerleben/S. Schulten)

Das Weihnachtshaus trumpft mit vielseitigen Ideen für die besonders besinnliche Stimmung auf. (Bild: KIELerleben/S. Schulten)

So gibt es Christbaumschmuck in vielen verschiedenen Formen und Farben. (Bild: KIELerleben/S. Schulten)

(Bild: KIELerleben/S. Schulten)

Auf dem Rathausplatz lädt euch Reinhard Wittke in sein kunterbuntes Weihnachthaus zum beschaulichen Gestöber ein.

Auf über 70 Quadratmetern präsentiert euch Reinhard Wittke, Inhaber der Firma Hand in Hand, in seinem Weihnachtshaus traditionelle Dekoration und wundervolle Geschenkideen für das Fest der Liebe. Hier ist der Mann mit dem Faible für das Weihnachtsfest voll in seinem Element. Kein Wunder, denn jahrelang lebte er in den USA, wo das Fest einen hohen Stellenwert gerade mit Blick auf das Dekorative hat. „Weihnachten ist besser als Geburtstag, Ostern und alle anderen Feste des Jahres zusammen“, sagt der Unternehmer, der Das Weihnachtshaus gemeinsam mit seiner Frau auf dem Rathausplatz betreibt. In dem liebevoll gestalteten Haus bieten die beiden besonders schöne und dekorative Elemente für euer Zuhause an.

Einmalig ist neben den farblich erkennbaren „Abteilungen“ auch die riesige Auswahl an Themenkugeln, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Von Tannenbaumschmuck in „Donut-Style“ bis zur klassischen Christbaumkugel findet ihr alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Ganz besonders angesagt sind in diesem Jahr Glas-Vögel in allen Formen und Farben. Und solltet ihr nicht fündig werden, kann Wittke auf sein Lager in Kronshagen zurückgreifen und eure Wünsche für den besonderes Christbaum erfüllen.

An die kleinen Gäste im Weihnachtshaus hat Reinhard Wittke natürlich auch gedacht: damit Kinder ihre Eltern überraschen können, sind viele Artikel auch schon für 25 Cent erhältlich.