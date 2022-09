Das Team von Johns Burgers wird in Eckernförde vertreten sein. (Bild: Presse)

Verschiedene Ständen bieten vielseitige Genüsse an. (Bild: Presse)

Rund 50 Aussteller:innen empfanfen ihre Gäste beim Green Market. (Bild: Presse)

Am Sonntag den 11. September trifft sich das Who-Is-Who der nordischen Gastronomie in Eckernförde.

Zwei Jahre hat er pausieren müssen, doch nun kehrt er umso eindrucksvoller mit einem breiten Spektrum regionaler Kulinarik zurück an die Hafenbühne in der Eichhörnchenstadt.

50 Aussteller:innen kommen nach Eckernförde

Die Liste ist lang. Rund 50 Aussteller:innen aus dem Norden sind beim fünften Markt der regionalen Genüsse an der Förde dabei – von John’s Burger bis Verture Farm, von der Wittenseer Quelle bis zu Czerny’s Küstenbrauerei, von Hof Backensholz bis zum Passader Backhaus, von Dipdeluxe bis zur Isarnhoe Destillerie, von Einfach Senf bis Extrawürste, von Daja Chocolate bis zur Ostseesalzmanufaktur, von Genusswerke Henes bis Bio Bente, von Die Buddel bis Bundewischen, vom Gütezeichen Schleswig-Holstein bis zur Stiftung Naturschutz, von GUTES VOM HOF.SH bis zur Regionalwert AG Hamburg, von FEINHEIMISCH bis zu den Nordbauern. Dabei ist der Eintritt frei.

Showkochen an der Hafenspitze

Nach einem gemeinsamen Marktrundgang ab 10 Uhr an der Eckernförder Hafenspitze werden Anne Benett-Sturies, Staatssekretärin im Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein, und Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, um 11 Uhr auch das Kochshowprogramm im großen Zelt an der Hafenspitze eröffnen. Das Damenduo wird gemeinsam mit Lokalmatador Udet Schwab von Schwab Catering in Eckernförde in der Showküche stehen. Bis 16 Uhr zeigen Küchenkönnerinnen und -könner hier zu jeder vollen Stunde, was sich Köstliches aus regionalen Zutaten der Saison zaubern lässt.