Das Hotel direkt an Kiels Waterkant sucht Unterstützung. (Bild: me and all hotel)

(Bild: me and all hotel)

2

Das Team des me and all hotels direkt an der Kieler Waterkant liebt Events, Kunst, Design, Musik, The Whole Digital World und das Hotelleben mit all seinen Hochs und Hochs.

(Bild: me and all hotel)

Ja genau. Richtig gelesen! Sie lieben ihren Job. Die Mitarbeitenden des Hotels sind Gastgeber mit Leidenschaft und lieben, was sie tun. Für Hotelgäste und für Nicht-Hotelgäste. Für Nachbar:innen und Freund:innen. Für alle, die spontan vorbeischneien. Wenn ihr auf der Suche nach einem einzigartigen Konzept seid, einem Creative-Hub, der euer zukünftiger Arbeitsplatz sein könnte, dann freut sich die Crew darauf, euch kennenzulernen. Das einzige, was ihr tun solltet: Kommt am 17. Februar um 19 Uhr zum After-Work-Meet-The-Team-Sit-in Casting unter Kolleg:innen.

Was niemand braucht, sind lange Anschreiben, Lebensläufe und Zeugnisse! Name und kurze Zusage per Mail und los geht’s: Mail: katja.baetge@meandallhotels.com, WhatsApp: (0160) 365 52 47.