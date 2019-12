Der Experte für charmant und amüsant moderierte Konzerte Karl-Heinz Bloemeke leitet durch das Konzert (Bild: Privat)

Zum Jahresbeginn 2020 lädt das Philharmonische Orchester Kiel zu einem Neujahrskonzert der besonderen Art: Am Mittwoch, 1. Januar heißt es um 18.00 Uhr im Konzertsaal am Kieler Schloss „Freude ohne Götterfunken“.

Oder besser: »Freude! (ohne Götterfunken)«. Denn es steht nicht wie in den vergangenen Jahren Beethovens neunte Sinfonie auf dem Programm. Dass das gehen kann, beweist Dirigent und Moderator Karl-Heinz Bloemeke, der (durch) dieses Konzert leiten wird, bereits seit Jahrzehnten mit ausverkauften Fastnachtsmatineen mit dem Orchester des Nationaltheaters Mannheim. Für Neujahr in Kiel hat der ausgewiesene Experte einen heiteren Konzertabend zusammengestellt, der musikalische Häppchen, herzhafte Operettenmelodien, Sternstunden der italienischen Oper und einem Gruß an „Geburtstagskind“ Beethoven 2020 beinhaltet. Es singen Tatia Jibladze (Mezzosopran) und Kammersänger Tomohiro Takada (Bariton) gemeinsam mit den Kieler Philharmonikern.

Tatia Jibladze (Mezzosopran)

Ks. Tomohiro Takada (Bariton)

Philharmonisches Orchester Kiel

Dirigent Karl-Heinz Bloemeke



Neujahrskonzert: »Freude ohne Götterfunken«

Mi | 1. Januar | 18.00 Uhr | Kieler Schloss |

22,10–56,50 € | Karten: 0431-901 901 oder www.theater-kiel.de