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Ab aufs Wasser: Am 6. und 7. Juni 2026 könnt ihr an der Kiellinie Kajaks und Canadier kostenlos testen und die Förde neu entdecken.

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Die Kieler Förde ist das Herz unserer Stadt – doch wer sie nicht nur vom Ufer aus bestaunen, sondern selbst aktiv werden möchte, sollte sich das erste Juni-Wochenende rot im Kalender markieren. Am 6. und 7. Juni lädt das große Paddelwochenende an die Kiellinie ein. Jeweils von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich das Areal auf Höhe des Kieler Kanu Klubs in ein Paradies für Wassersport-Fans und alle, die es werden wollen. Unterstützt vom SegelCamp, bietet das Event die perfekte Gelegenheit, verschiedene Bootstypen unter realen Bedingungen direkt auf der Förde auszuprobieren.

Top-Marken zum Ausprobieren: Vom Einsteiger bis zum Profi

Egal, ob ihr blutige Anfänger seid oder schon einige Seemeilen in den Armen habt – das Event ist für alle Level ausgelegt. Vor Ort stehen Experten bereit, die euch eine einfache Einweisung geben und wertvolle Tipps zu Technik, Sicherheit und Ausrüstung verraten. Das Besondere: Ihr könnt hochwertige Boote namhafter Hersteller direkt miteinander vergleichen. Mit dabei sind die langlebigen Qualitäts-Kajaks von Prijon, die innovativen modularen Modelle von Point 65 sowie die robusten Aluminium-Canadier von Linder.

Perfekte Location für dein Outdoor-Erlebnis

Die Lage direkt an der Kiellinie bietet nicht nur eine einzigartige Kulisse, sondern auch ideale Testbedingungen mit einfachem Zugang zum Wasser. Wer also schon immer mit dem Paddelsport geliebäugelt hat oder überlegt, sich eigenes Equipment zuzulegen, findet hier die nötige persönliche Beratung direkt am Steg. Packt die Sonnencreme ein und nutzt die Chance für ein entspanntes Outdoor-Erlebnis mitten in Kiel. Der Eintritt und das Testen sind kostenlos.

Alle Infos zum Event findet ihr unter: www.kielerbootsschau.de