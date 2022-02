In der Eichhofstraße lässt sich die orientalische Welt der Kulinarik entdecken. (Bild: Anna Lena Hermann)

In dem offen gestalteten Restaurant fühlen sich alle Gäste herzlich willkommen. (Bild: Anna Lena Hermann)

Die Postionen werden besonders üppig auf dem silbernen Tablett serviert. (Bild: Anna Lena Hermann)

Ein traditionelles Getränk darf natürlich nicht fehlen. (Bild: Anna Lena Hermann)

Macht euch selbst einen Eindruck und besucht das PARS zwischen MAX Nachttheater und Lille Brauerei. (Bild: Anna Lena Hermann)

Daniel Plumm begrüßt euch als neuer Betriebsleiter des PARS. (Bild: Anna Lena Hermann)

1

Mit dem PARS ist die Landeshauptstadt um ein kulinarisches Highlight reicher. Hier lassen sich persische Spezialitäten authentisch mit allen Sinnen genießen.

Wer durch den Vorhang des Lokals in der Eichhofstraße 1 schreitet, nimmt die wohlduftenden Gerüche der exotischen Gewürze auf Anhieb wahr, die aus der Küche am anderen Ende des langgezogenen Raumes in die Nasen der Gäste steigen. Hier ist sofort klar: Das Klischee des wunderschönen Landes Iran, mit seiner schmackhaften Küche und der berühmten Gastfreundschaft werden gleich zu Anfang erfüllt. Was das persische Restaurant außerdem zu bieten hat, wollen wir an diesem Abend einmal herausfinden.

In dem offen gestalteten Restaurant fühlen sich alle Gäste herzlich willkommen. (Bild: Anna Lena Hermann)

Auf dem Silbertablett serviert

Im Eingangsbereich begrüßt uns Daniel Plumm als neuer Betriebsleiter des PARS, der uns an diesem noch frühen Abend zu einem der freien Tische begleitet. „Iraner essen entweder sehr früh oder sehr spät“, sagt Plumm, der an diesem Freitagabend bereits ein „volles Haus“ bewirtschaftete. In typisch deutscher Manier haben wir unseren Besuch zu 18 Uhr angekündigt, was die freie Platzwahl wiederum begründet, der authentischen Stimmung jedoch nicht schadet. Unseren Platz am Fenster dekoriert ein Samowar – ein persischer „Selbstkocher“, welcher der Teezubereitung dient. Weitere Gemälde an den Wänden und die typisch orientalische Musik runden das Ambiente ab. Die persische Küche steht vorwiegend für gesunde und nahrhafte Speisen, die oft mit viel Mühe kunstvoll gestaltet werden.

Daniel Plumm begrüßt euch als neuer Betriebsleiter des PARS. (Bild: Anna Lena Hermann)

Zur Zubereitung der Gerichte werden viele frische Kräuter wie Schnittlauch und Koriander und edle Gewürze verwendet. Es gibt viel Fleisch und Früchte, und fast alle Gerichte haben Reis und Brot als festen Bestandteil. Nach einem Blick in die Speisekarte, die wir entweder per QR-Code-Scan digital auf unserem Handy einsehen können oder ganz analog, entscheiden wir uns an diesem Abend für das vegetarische Kashke Bademdjan – ein Auberigenpüree mit viele verschiedenen traditionellen Gewürzen, gebratenem Knoblauch und Minze, dazu Molke und Safranreis. Außerdem bestellen wir das PARS Spezial: Ein zart gegrilltes Lammfilet und ein Lammhackspieß, dazu gegrillte Tomate und Safranreis. Weil wir zusätzlich eine zweite Beilage gratis erhalten, bestellen wir jeweils eine Portion Pommes dazu.

Die Postionen werden besonders üppig auf dem silbernen Tablett serviert. (Bild: Anna Lena Hermann)

Ein traditionelles Getränk darf natürlich nicht fehlen. (Bild: Anna Lena Hermann)

Beide Gerichte werden uns auf einem silbernen Tablett serviert, von denen uns der appetitanregende Duft der üppigen Speisen in die Nasen steigt. Traditionell genießen wir natürlich einen der geschmackvollen Tees, die unsere Gerichte perfekt abrunden. Außerdem erhalten wir eine Portion Fladenbrot, das uns mit frischem Koriander, Minze, Radieschen und Schafskäse gereicht wird. Übrigens: Ob ihr Koriander mögt oder nicht, ist genetisch bedingt, wie uns Daniel Plumm als kleine Weisheit nebenbei verrät.

Macht euch selbst einen Eindruck und besucht das PARS zwischen MAX Nachttheater und Lille Brauerei. (Bild: Anna Lena Hermann)

Eine Valentins-Überraschung wartet auf euch

Bevor wir über unseren Hunger hinaus essen und mit schwerem Magen das PARS glücklich und gesättigt verlassen, verzichten wir schweren Herzens lieber auf ein Dessert. Zu gern hätten wir allerdings Safraneiscreme mit gefrorenen Sahnestückchen und Sauerkirsch-Sirup probiert oder uns von Rosenwassereis mit Glasnudeln und Zitronensaft überraschen lassen. Viele weitere schmackhafte Gerichte hält das Team PARS für euch bereit und lädt euch auf eine kulinarische Entdeckungsreise in den Nahen Osten ein. Bleibt auf der Instagramseite des PARS auf dem Laufenden, auf der es kurz vor Valentinstag eine kleine Verlosung geben wird.

Weitere Infos und die Speisekarte unter www.pars-kiel.de.