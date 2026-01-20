(Bild: Kassian A. Goukassian)

(Bild: Instagram/@just_i_165)

(Bild: Instagram/weinlaubebalz)

(Bild: Bianca Dietz)

(Bild: Instagram/nilo.xo05)

(Bild: Jens Hampe)

(Bild: Instagram/jo.hanna.bue)

(Bild: Instagram/nilo.xo05)

(Bild: Instagram/@lo.re.lei)

(Bild: Bianka Baumgardt)

(Bild: Bootsmann Kiel)

(Bild: J. Reußner)

0

Der Himmel über Kiel und Schleswig-Holstein hat in der vergangenen Nacht ein seltenes Naturschauspiel geboten: Polarlichter waren bis weit in den Norden Deutschlands zu sehen. Wir haben euch gebeten, eure Fotos zu teilen – hier zeigen wir die schönsten Aufnahmen aus Kiel und der Region.

Anzeige

Polarlichter über Kiel: Ein seltenes Naturschauspiel

In der vergangenen Nacht richteten sich viele Blicke gen Himmel – und wurden belohnt. Über Kiel, das Umland und weite Teile Schleswig-Holsteins waren Polarlichter (Aurora Borealis) zu sehen. Ein Naturschauspiel, das in unseren Breiten nur selten auftritt und entsprechend viele Menschen nach draußen lockte. Auch in anderen Teilen Deutschlands wurde das farbige Leuchten beobachtet, doch besonders im Norden bot sich vielerorts ein beeindruckender Anblick.

(Bild: Instagram/@just_i_165)

(Bild: Bianka Baumgardt)

Grünliche, teils violette Lichtschleier zogen über den Himmel, tanzten über Förden, Felder und Wohngebiete. Für viele war es das erste Mal, Polarlichter mit bloßem Auge zu sehen – ein Moment, der bleibt.

(Bild: Instagram/weinlaubebalz)

(Bild: Bootsmann Kiel)

Eure Bilder aus Kiel und Umgebung

Nachdem wir euch auf Social Media dazu aufgerufen hatten, uns eure Aufnahmen zu schicken, erreichten uns zahlreiche Fotos aus Kiel und der Region. Ob von der Kieler Förde, aus dem Umland oder aus ruhigen Wohnstraßen: Die Vielfalt der Perspektiven zeigt, wie besonders diese Nacht war.

(Bild: Bianca Dietz)

(Bild: Instagram/nilo.xo05)

Einige Aufnahmen fingen die Polarlichter als zarten Schimmer ein, andere zeigen ein intensives Farbenspiel, das fast unwirklich wirkt. Gemeinsam haben sie eines: Sie dokumentieren einen seltenen Augenblick und machen deutlich, wie faszinierend der Himmel über dem Norden sein kann.

(Bild: Instagram/@lo.re.lei)

Warum waren Polarlichter so weit im Süden sichtbar?

Polarlichter entstehen durch starke Sonnenaktivität. Treffen geladene Teilchen aus dem Sonnenwind auf das Magnetfeld der Erde, beginnen Gase in der Atmosphäre zu leuchten. Bei besonders intensiven Sonnenstürmen können diese Lichter deutlich weiter südlich sichtbar werden – so auch über Kiel und Schleswig-Holstein.

(Bild: Jens Hampe)

Solche Ereignisse sind nicht alltäglich, aber auch nicht ausgeschlossen. Wer sie erleben möchte, braucht vor allem einen dunklen Himmel, etwas Geduld – und manchmal auch einfach Glück.

(Bild: Instagram/jo.hanna.bue)

Die schönsten Aufnahmen unserer Community

In unserer Bildergalerie zeigen wir eine Auswahl der schönsten Fotos, die uns erreicht haben. Vielen Dank an alle, die ihre Eindrücke mit uns geteilt haben und diesen besonderen Moment festgehalten haben.

(Bild: Instagram/@lo.re.lei)

(Bild: J. Reußner)

Du hast auch Polarlichter fotografiert?

Schick uns dein Bild per Direktnachricht oder markiere uns auf Instagram – wir aktualisieren die Galerie laufend.