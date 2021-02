(Bild: Verlagsgruppe Oetinger)

0

Eine Welt, in der Märchen wahr sind, Feen Flüche aussprechen, und die kostbarsten Schätze verborgen sind – Jacob Reckless und Fuchs begeben sich auf eine neue Reise durch die Spiegelwelt.

Fünf Jahre sind vergangen, seitdem wir die letzte Reise hinter den Spiegeln erleben durften. Eine lange Zeit hat die Autorin Cornelia Funke ihre Fans auf die Folter gespannt, bis im November 2020 endlich der lang ersehnte vierte Band der Reckless-Reihe erschien. Die Geschichte erzählt von den Abenteuern des Schatzjägers Jacob Reckless, der aus dem New York unserer Zeit stammt, jedoch durch einen Spiegel in eine andere Welt eingetaucht ist, die unserer Ende des 19. Jahrhunderts gleicht – bloß mit unzähligen Elementen, die wir nur aus Märchen kennen.

Der neue Band knüpft nahtlos an die vorangegangenen an. Jacob und seine Gefährtin, die Gestaltwandlerin Fuchs, finden endlich Jacobs Bruder Will. Sie begeben sich auf die Suche nach einem Spiegel, von dem Sechszehn, das Mädchen aus Glas und Silber, erzählt hat. Will strebt dabei nach Rache, Jacob nach Sicherheit für sich und Fuchs, da der Erlelf Spieler nach einem Handel ihr Erstgeborenes fordert. Gemeinsam reisen Fuchs und Jacob mit Will, dem Goyl Nerron und Sechzehn nach Nihon, dem Japan hinter den Spiegeln, und zu den Inseln der Füchse.

Nachdem die Handlung ein paar Seiten braucht, um in Fahrt zu kommen, zieht sie einen in ihren Bann. Es entwickelt sich eine Geschichte voller Intrigen, Hindernissen und neuen Erkenntnissen – sowohl für die Leser*innen als auch die Charaktere. Die Reckless-Brüder lernen eine uralte Prophezeiung kennen, die ihnen Ungeahntes über ihre Mutter und ihre eigene Abstammung verrät. Immer wieder geraten sie und ihre Begleiter*innen in Lebensgefahr und gehen Allianzen ein, die niemand für möglich gehalten hätte.

In dem gewohnt erstklassigen Schreibstil schafft es Cornelia Funke abermals, Abenteuer und Gefühle mit der Magie der Märchen zu verweben und die Leser*innen in eine andere Welt zu locken, aus der wir nur ungern wieder auftauchen – ein Jugendbuch, das ebenso Erwachsene verzaubert. Der vierte Band der Reckless-Reihe reizt die Neugier nach mehr aus der Spiegelwelt. Da bleibt nur zu hoffen, dass wir nicht wieder fünf Jahre auf eine Fortsetzung warten müssen.