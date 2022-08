Am R.SH Kindertag geben sich die nationalen Stars in den Holstenhallen Neumünster die Klinke in die Hand. (Bild: R.SH/Tim Näve)

Das Geheimnis um die Stars beim R.SH-Kindertag 2022 ist gelüftet: Am 21. August machen Pietro Lombardi, Stefanie Heinzmann, Jonas Monar und The Voice Kids-Finalistin Rahel den R.SH-Kindertag zum größten

Kinderfest in Schleswig-Holstein. Die Gratis-Tickets zum Mega-Event gibt es ab sofort auf www.RSH.de.

Diese Party gehört für die „Lütten“ in Schleswig-Holstein einfach dazu. Am Sonntag, den 21. August, öffnen Neumünsters Holstenhallen wieder ihre Tore und verwandeln sich in Schleswig-Holsteins größtes Kinderfest. Neben jeder Menge Spaß, Abenteuer und Action bringt R.SH die Stars aus den Kinderzimmern live auf die Bühne.

Mit dabei ist Pietro Lombardi, der seit seinem DSDS-Sieg 2013 einer der Stars der deutschen Pop-Szene ist. Mit seinen Hits „Phänomenal“, „Cinderella“ und dem Remix von „You‘re My Heart, You‘re My Soul“ verspricht Pietro eine große Party: „Ich freue mich sehr, dass ich wieder Teil des R.SH-Kindertags sein darf und mit den Kids und natürlich auch deren Familien und Freunden eine super Zeit verbringen kann. Das letzte Mal ist schon eine Weile her, trotzdem erinnere ich mich an eine Mega-Stimmung.“ Mit Stefanie Heinzmann ist ein weiterer Top-Star beim R.SH-Kindertag dabei. Die Schweizerin bringt ihre Hits „My Man Is a Mean Man“, „Build a House“ und „Best Life“ mit nach Neumünster. Singer-Songwriter Jonas Monar und die elfjährige The Voice Kids-Finalistin Rahel machen das Liveprogramm des R.SH-Kindertags komplett. „Die Stars unserer Lütten, tolle Musik und viele Mitmachaktionen für die ganze Familie machen den R.SH-Kindertag zu einer riesigen Fete. Wir laden ganz Schleswig-Holstein ein mitzufeiern. Also: Jetzt schnell sein und Tickets sichern“, freut sich R.SH-Morgenmoderator Voller Mittmann aus der „Wach-Mittmann-Show“.

Die Gratis-Tickets für Schleswig-Holsteins größtes Kinderfest gibt es auf www.RSH.de!