R.SH-Programmdirektor Dirk Klee (re.) übergibt den 120.000-Euro-Scheck an die Schwesternschaft des DRK.

(Bild: Radio Schleswig-Holstein)

Die „R.SH hilft helfen“-Stiftung unterstützt die Arbeit des Brückenteams mit sensationellen 120.000 Euro!

Am vergangenen Donnerstagmorgen war die Überraschung groß, als Sonja Kuchel und Stefanie Ströbel vom Brückenteam die Summe des symbolischen Schecks entgegen nahmen, die durch die R.SH hilf Helfen"-Stiftung zusammenkam. Sprachlos und mit Tränen in den Augen bedanken sich die Schwestern des Brückenteams bei der „R.SH hilft helfen“-Stiftung und ganz Schleswig-Holstein. Schon im November waren Sonja Kuchel und Stefanie Ströbel zu Besuch bei Voller Mittmann in der „Wach-Mittmann-Show“ bei R.SH, um über ihre Arbeit beim Brückenteam zu berichten. Erst ihre Arbeit macht es möglich, dass unheilbar erkrankte Kinder zurück in ihre geliebte Umgebung - nach Hause zu Mama und Papa - kommen können. Dafür ist das Team in ganz Schleswig-Holstein unterwegs und unterstützt die Familien der kranken Kinder, um diese schwere Herausforderung zu meistern und eine Brücke zwischen Krankenhaus und Zuhause zu schlagen.

(Bild: Radio Schleswig-Holstein)

Seit 18 Jahren unterstützt das Brückenteam betroffene Familien. Als „Frau der ersten Stunde“ steht Sonja Kuchel (selbst zweifache Familienmama) hinter der Arbeit des Brückenteams: „Natürlich gibt es Situationen, in denen man einfach wütend ist. Weil man nicht versteht, warum Kinder so viel Leid aushalten müssen. Ich kann nicht ändern, dass diese Kinder krank sind, aber ich kann die Situation Zuhause ändern.“ In den ersten Jahren kümmerte sich Sonja Kuchel als Brückenschwester im Alleingang um Kinder und deren Familien. Mittlerweile besteht das Brückenteam aus vier Kinderärzten, sieben Kinderkrankenschwestern und einer Sozialarbeiterin. Zusammen unterstützen sie rund um die Uhr viele schwerkranke Kinder und deren Familien.

Die 120.000 Euro der „R.SH hilft helfen“-Stiftung sollen nun vor allem in den Fuhrpark des Brückenteams investiert werden. Denn neue PKWs braucht das Brückenteam dringend.