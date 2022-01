2

Wegen der anhaltenden „Spaziergänge“ von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Politik ruft der Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus am Donnerstag, den 27. Januar um 18 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Exerzierplatz auf.

Der Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus setzt sich für die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus ein. Unerträglich finden seine Mitglieder daher das vermehrte Auftreten der Coronaleugner:innen in der Landeshauptstadt, bei denen „rechte Gruppierungen von Beginn an die Kritik an den Maßnahmen für ihre Sache“ nutzen würden, heißt es in der Mitteilung des Bündnis.

Darüber hinaus würden sich die Spaziergängerinnen und Spaziergänger durch das rücksichtslose Durchsetzen individueller Interessen gegen die Schutzbedürftigkeit anderer einsetzen und die Demokratie verachten. Wer zusammen mit Rechtsradikalen und Antisemiten an den sogenannten „Spaziergängen“ teilnehme, wirksame Hygienemaßnahmen missachte, würde auch die Gesundheit anderer Menschen gefährden.

Daher lädt der Runde Tisch alle Kielerinnen und Kieler ein, die Ablehnung gegenüber den Spaziergängen deutlich zu machen und an der Aktion teilzunehmen.

Eine Teilnahme an der Kundgebung ist möglich mit medizinischer Maske und dem Einhalten der Abstandsregeln. Dies ließe sich gut erreichen mit Bannern, Schals oder Bändern.