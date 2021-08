Saisonende für Badesteg Bellevue

0

Nach einer erfolgreichen Saison mit viel positiver Resonanz der Badegäste steht dem Badesteg Bellevue nun das Saisonende am Sonntag, 15. August, bevor.

In einer Zeitspanne von etwa zwei Wochen wird der Badesteg wieder zurückgebaut, sodass der Fähranleger ab September regulär von den Fördefähren angefahren werden kann. Die zeitliche Begrenzung war von Beginn an vertraglich vereinbart und der Fahrplan auf diese ausgerichtet.



Alternativ können die vielen anderen Bademöglichkeiten der Stadt genutzt werden. So bleibt der Badesteg an der Kiellinie weiterhin bestehen und auch die Frei- und Hallenbäder sowie Strände stehen zur Verfügung. Mit den freigewordenen Personalressourcen können nun die Angebote in den weiteren Einrichtungen der Kieler Bäder erweitert werden.