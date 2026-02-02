Beratung ganz nah: Im TNG-Shop im REWE-Center erhalten Bewohner*innen aus Kiel kompetente Infos zum Glasfaserausbau – von der Technik bis zum Tarif. (Bild: TNG Stadtnetz GmbH)

0

Der Glasfaserausbau in Kiel und der Region hat in den vergangenen Jahren wichtige Meilensteine erreicht. Die TNG Stadtnetz GmbH baut Glasfaser im Herzen der Landeshauptstadt Kiel.

Anzeige

Was lange als Zukunftsthema galt, ist heute vielerorts Realität und ein zentraler Faktor für die Weiterentwicklung der Stadt – sowohl für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur als auch für smarte städtische Lösungen. Der kontinuierliche Ausbau des Glasfasernetzes bildet dabei einen wesentlichen Baustein.

Glasfaser made in Kiel: Netzausbau, der zu deinem Viertel passt

Eine wichtige Rolle übernimmt weiterhin die TNG Stadtnetz GmbH, die den Ausbau vor Ort konsequent vorantreibt und an die lokalen Gegebenheiten anpasst. Schritt für Schritt wächst das Netz weiter, seit Kurzem auch im Kieler Stadtzentrum. Aktuell steht eines der beliebtesten Viertel im Fokus: Schreventeich. In den Straßenzügen rund um den Schrevenpark entsteht derzeit ein neues Glasfasernetz von TNG.

Charakteristisch für das Viertel ist der hohe Anteil an Mietwohnungen. Was früher als Herausforderung galt, stellt heute kein Hindernis mehr dar: Moderne Glasfaseranschlüsse lassen sich auch in Mehrfamilienhäusern problemlos bis in die einzelnen Wohnungen realisieren. Nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) erhalten alle Wohneinheiten, für die ein Anschluss beauftragt wurde, einen vollwertigen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung. Darüber hinaus bietet TNG Hausverwaltungen und Eigentümer*innen über Kooperationen einen kostenfreien Vollausbau der übrigen Einheiten an.

Glasfaser in Mietobjekten: Eigene Leitung pro Wohnung, einfache Beantragung

Damit eröffnet sich für viele Mieter*innen die Möglichkeit eines direkten Glasfaseranschlusses. Jede Wohnung erhält eine eigene Leitung, die eine stabile und konstante Verbindung gewährleistet. Unabhängig davon, wie viele Nachbar*innen gleichzeitig online sind. Die Beantragung ist unkompliziert, und bei Fragen zur Innenhausverkabelung unterstützt TNG aktiv. Gerade in Mietobjekten konnten durch die enge Abstimmung zwischen Eigentümer*innen, Verwaltungen und Netzbetreiber in den vergangenen Jahren wichtige Fortschritte erzielt werden.

Beratung vor Ort: Ein Jahr TNG-Shop im REWE-Center

Ergänzend zum Netzausbau setzt TNG auf persönliche Beratung. Ein zentraler Anlaufpunkt ist der Shop im Kieler REWE-Center, der kürzlich sein einjähriges Bestehen gefeiert hat. Rund 700 Besucher*innen nutzen das Angebot wöchentlich. Im Fokus stehen Informationen zum Glasfaserausbau, technische Fragen zur Installation sowie die passenden Tarife, insbesondere auch für Mietwohnungen. Der Glasfaserausbau von TNG zeigt damit, wie konsequente Infrastrukturentwicklung in Kiel gelingt und die digitale Zukunft der Stadt nachhaltig gestaltet werden kann.

Der TNG-Shop im Kieler REWE-Center im Winterbeker Weg 44 ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Weitere Infos auf tng.de/kiel