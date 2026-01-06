Von links: Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer, der stellvertretende Bürgermeister Schönkirchens Stefan Lansberg, NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck, Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen, erixx-Geschäftsführer Nicolai Volkmann,... (Bild: NAH.SH GmbH)

M​it dem neuen Bahnhof in Schönkirchen ist ein wichtiger Meilenstein für die Reaktivierung der Bahnstrecke Kiel–Schönberger Strand erreicht. Seit Dezember ist die Gemeinde wieder direkt per Zug erreichbar – komfortabel, klimaschonend und mit kurzen Taktzeiten.

Anzeige

Die Linie RB 76 verbindet Schönkirchen künftig stündlich mit der Landeshauptstadt. Die Fahrzeit: rund 13 Minuten. Besonders Pendler*innen profitieren von der neuen Verbindung, die direkten Anschluss an wichtige Linien nach Lübeck, Hamburg, Husum und Eckernförde bietet. Eingesetzt werden moderne, leise Akkuzüge, eine umweltfreundliche Alternative im regionalen Bahnverkehr.

Innovativ und barrierefrei

Auch der neue Bahnhof selbst setzt Maßstäbe: Er ist barrierefrei, mit Mittelbahnsteig, Blindenleitsystem, dynamischer Fahrgastinformation und Wetterschutz ausgestattet. Gebaut wurde er in besonders kurzer Zeit, mithilfe innovativer Fertigbetonmodule, die vor Ort zusammengesetzt wurden. So kann der Bahnsteig künftig bei Bedarf unkompliziert erweitert werden.

Schönkirchen ist nach Kiel Schulen am Langsee, Kiel-Ellerbek und Kiel-Oppendorf der vierte neue Haltepunkt auf dem Weg zum Schönberger Strand. Insgesamt entstehen auf der Strecke bis 2027 sechs Bahnhöfe und Haltepunkte. Bereits in den nächsten zwei Jahren sollen die Stationen in Probsteierhagen, Passade und Schönberg folgen.

Schnell und komfortabel

Die Bauarbeiten werden von der AKN Eisenbahn GmbH im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein umgesetzt. Insgesamt werden rund 17 Kilometer Strecke modernisiert, inklusive 22 Bahnübergängen mit neuer Sicherungstechnik und mehreren Linienverbesserungen.

Für Schönkirchens stellvertretenden Bürgermeister Stefan Lansberg ist die neue Verbindung ein echter Gewinn: „Mit der Eröffnung unseres neuen Bahnhofes sind wir endlich wieder direkt per Bahn an Kiel angeschlossen – und bald auch an den Schönberger Strand. Von dieser schnellen und komfortablen Verbindung profitieren nicht nur Pendler*innen, sondern auch Tourist*innen und Tagesgäste.“