Seit nunmehr 18 Jahren sammelt Uwe Göllner, bekannt als „Sheriff Uwe“ der Country & Line Dance Gruppe Kiel, gemeinsam mit vielen Unterstützer*innen Spenden für die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V.

Ein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement erreicht einen besonderen Höhepunkt: Mit der Aktion „Dietrichsdorf sammelt“ wurde nun die Marke von 100.000 Euro Spendensumme erreicht.

Was heute eine beeindruckende Erfolgsgeschichte ist, begann mit einer einfachen Idee – und viel Herz. Im Jahr 2006 gründeten Uwe und Rosi Göllner die Country & Line-Dance-Gruppe Kiel. Von Anfang an war klar: Die Auftritte sollten mehr sein als Unterhaltung. Statt Gagen bat die Gruppe um Spenden für den guten Zweck. Zunächst für soziale Projekte, seit 2008 gezielt für Kinder- und Familienangebote der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V.

Ein prägender Moment war 2008 bei einem Auftritt beim „Lauf ins Leben“ in Eckernförde. Die Begegnungen vor Ort hinterließen tiefe Spuren. „Damals waren wir sehr bewegt. Mit unserem Tanz konnten wir Betroffenen und Angehörigen eine kleine Auszeit vom belastenden Alltag schenken“, erinnert sich Uwe Göllner. Aus diesem Erlebnis wuchs eine dauerhafte Verbundenheit – und der feste Entschluss, die Unterstützungsarbeit langfristig zu begleiten. Seither tanzt die Gruppe für den guten Zweck: bei Benefizveranstaltungen, Charity-Line-Dance-Events und regionalen Aktionen. Regelmäßig kommen dafür über 150 Line Dancer aus mehreren Bundesländern zusammen.

Dietrichsdorf sammelt

Als die Pandemie 2019 viele Veranstaltungen unmöglich machte, entstanden neue Ideen. Gemeinsam mit Marita Kähler, Bernd Seeeger und Rüdiger Lohmann rief Uwe Göllner die vorweihnachtliche Aktion „Dietrichsdorf sammelt“ ins Leben, die inzwischen fest im Stadtteil verankert ist und 2025 zum sechsten Mal stattfand.

Der Erlös der aktuellen Spendenaktion in Höhe von 3.909,25 Euro kommt diesmal dem „TimeOut“-Programm der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V. zugute. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, deren nahe Angehörige an Krebs erkrankt sind. Bei gemeinsamen Aktivitäten wie Bowling, Paddeln, Escape Rooms oder Spieleabenden erhalten sie die Möglichkeit, für einige Stunden den belastenden Alltag hinter sich zu lassen und neue Kraft zu schöpfen. „Gerade Jugendliche brauchen das Gefühl, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind – und dass sie sich erlauben dürfen, auch unbeschwerte Momente zu erleben“, sagt Uwe Göllner. „Wenn wir mit unserer Arbeit ein Lächeln schenken oder ein Stück Normalität zurückgeben können, dann hat sich jeder Einsatz gelohnt.“

Dank und Anerkennung

Die Erlöse von „Dietrichsdorf sammelt“ sowie alle anderen Spendenaktionen der letzten 18 Jahre ergeben eine Summe von 100.000 Euro – eine unfassbare Menge, die allein durch engagierte Ehrenamtliche zustande kam.

„Dass durch eine lokale Initiative so eine hohe Spendensumme zusammenkommt, ist alles andere als selbstverständlich“, betont Kirsten Walsemann, Geschäftsführerin der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V. „Dieses Engagement schenkt Hoffnung, entlastet Familien und zeigt eindrucksvoll, wie viel Ehrenamt bewirken kann.“ Als Dank und Anerkennung für seinen Einsatz erhielt Uwe Göllner, der bereits Ehrenmitglied der SHKG ist, eine besondere Auszeichnung.

„Ich hätte mir vor 18 Jahren nie vorstellen können, dass daraus einmal 100.000 Euro werden“, sagt Uwe Göllner. „Mir war immer wichtig, dass die Hilfe bei Kindern und Jugendlichen ankommt. Wenn wir ihnen ein Stück Leichtigkeit zurückgeben können, dann hat sich jeder Einsatz gelohnt.“

Mit dem Erreichen des Meilensteins ist für die Beteiligten jedoch noch lange nicht Schluss: Auch künftig sollen die Line-Dance-Events und die Aktion „Dietrichsdorf sammelt“ Jugendliche und Familien in schwierigen Zeiten unterstützen – mit Herz, Mitgefühl und gelebter Solidarität. Zwei Spendendosen stehen ganzjährig in der Förde Apotheke und der „Kornblume“.

Als Dank für die großartigen Spendensammelaktionen der letzten 18 Jahren überreichten Prof. Dr. med. Nicolai Maass (links), stellvertretender Vorsitzender der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V. und Kirsten Walsemann (rechts), Geschäftsführerin der SHKG, einen Pokal und eine Urkunde an Rosi und Uwe Göllner. Foto: Jan Köster