Obwohl der Einzelhandel ab kommenden Montag wieder für Kieler*innen öffnet, ist der verantwortungsvolle Umgang mit den Hygiene- und Abstandsregeln wichtiger denn je. Die luca-App ist dabei das unkomplizierte Mittel der Wahl.

Das Check-in System „luca“ ermöglicht rund um die Kieler Förde eine schnelle und datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung, um Corona-Infektionsketten zu unterbrechen. In Kiel und Ungebung bereiten sich Einzelhändler*innen und Gastronom*innen auf die Zeit vor, in der sich Urlauber*innen wieder an der Kieler Förde aufhalten dürfen. Um das Einkaufen, den Urlaub und auch das Leben in und um Kiel möglichst sicher zu machen, können Kontakte mit der datenschutzkonformen App „luca“ nachverfolgt werden. luca ist sowohl im Einzelhandel, der Hotellerie und Gastronomie, in Ferienwohnungen, Veranstaltungsflächen sowie allen Freizeiteinrichtungen zu nutzen. luca ist ein System für die verschlüsselte, anonymisierte und datenschutzkonforme Kontaktdatenregistrierung und eine schnelle und lückenlose Nachverfolgung von Infektionsketten. Nutzer*innen können sich mit der luca App digital einchecken. Die App ist leicht zu bedienen und kostenlos verfügbar für iOS, Android und als WebApp. Außerdem dient sie als persönliches Kontakttagebuch und bedeutet in Stück Sicherheit für Jede*n.

Prominenter Pate der App

Entwickelt und auf den Markt gebracht hat die Start-Up-Firma neXenio die Anwendung zur Eindämmung der Pandemie. Sänger der Band „Die fantastischen Vier“ Smudo brachte sich aktiv ein bei der Entwicklung der Luca-App und hilft dabei, sie einem breitem Publikum bekannt zu machen.

„Ich freue mich auf gemeinsame Aktionen und Idee und darauf, ein bisschen mehr Normalität in unseren isolierten Alltag hinein zu bekommen.“

sagt Smudo

Dank luca erfahren Betreiber*innen eines gastronomischen Betriebes, Beherbergungsbetriebe sowie Einzelhändler*innen und Aussteller*innen eine schnelle, leichte Lösung der Gästedatenerfassung, die von der Kieler Verwaltung unterstützt wird, also konform ist zu den Bestimmungen für die Gästeregistrierung nach den Verordnungen des Landes Schleswig-Holstein. Eure Location könnt ihr unkompliziert auf app.luca-app.de anlegen und Gäste können sich bei Betreten direkt einloggen. Auch private Zusammenkünfte wie Geburtstage oder ein Treffen am Strand lassen sich erfassen. So ist das persönliche Kontakttagebuch immer vollständig.

10 Gründe für luca

1. sicher und datenschutzkonform durch die Art der Verschlüsselung

2. leicht zu bedienen

3. zeitsparend in der Kontaktnachverfolgung

4. bedeutet ein Stück Sicherheit für Jede*n

5. kostenlos verfügbar

6. bietet einfache Anmeldeoptionen für Nutzer*innen

7. lässt sich in jedem Betrieb nutzen

8. Alternative zur Gästeregistrierung per Liste

9. ein persönliches Kontakttagebuch

10. bedeutet einfache Registrierung im Restaurant, Einzelhandel und privat