Die Stimmen sind ausgezählt, die Wahllokale haben wieder geschlossen. So habt ihr gewählt…



Es gibt einen klaren Gewinner. Bündnis 90/Die Grünen in Kiel konnten sich nach vorläufigem Ergebnis die meisten Stimmen sichern. Von 49 Sitzen in der Ratsversammlung dürfen die grünen Kommunalpolitiker*innen nun ganze 14 Stück besetzen. Die Ergebnisse für euch im Überblick:

Grüne: 27,1 Prozent

CDU: 22,9 Prozent

SPD: 22,0 Prozent

SSW: 8,2 Prozent

AfD: 6,0 Prozent

Die Linke: 4,9 Prozent

FDP: 4,5 Prozent

PARTEI: 2,8 Prozent

Die Basis: 1,3 Prozent

Volt (trat in vier Wahlkreisen an): 0,2 Prozent

Die Humanisten (trat in zwei Wahlkreisen an): 0 Prozent

Tierschutzpartei (trat in einem Wahlkreis an): 0 Prozent

Rund 193.000 Kieler*innen durften an der Wahl teilnehmen, die Wahlbeteiligung lag bei 46 Prozent. Verglichen mit den Ergebnissen der Kommunalwahl aus 2018 zeigen sich klare Unterschiede: Die Kieler SPD verliert 7,9 Prozent der Stimmen und auch die CDU büßt 0,6 Prozent an Stimmen ein. Die Grünen hingegen haben stark aufgeholt. Ganze 6,7 Prozent konnten sie im Vergleich zur letzten Kommunalwahl an Stimmen dazugewinnen.