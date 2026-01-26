Das Unternehmen formorgen aus Kiel entwickelt kreislauffähige Materialien aus Pilzmyzel und natürlichen Rohstoffen. (Bild: Jonas Makoshey)

Mit 61 Bewerbungen war der diesjährige GründungsCup der KielRegion ein voller Erfolg und zeigt einmal mehr,

wie viel Gründungspotenzial in der Region steckt.

Die Geschäftsideen der Finalist*innen reichten von nachhaltigen Materialinnovationen über digitale Lösungen für den Einzelhandel bis hin zu KI-gestützten Plattformen für Bildung. Die fünf Gewinner*innen erhielten im Dezember, im feierlichen Rahmen im Finanzzentrum der Förde Sparkasse, Preise im Gesamtwert von rund 14.500 Euro.

Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Julia Carstens, würdigte den Mut und die Ideenvielfalt der Gründenden in der Region: „Die hohe Beteiligung zeigt, wie attraktiv die KielRegion für Gründerinnen und Gründer ist. Die vorgestellten Ideen beweisen, dass die Region ein Motor für Innovation und zukunftsorientierte Lösungen ist. Wir sind stolz auf die Kreativität und den Mut, den die Start-Ups hier vor Ort zeigen.“

Innovationskraft

„Die Qualität und Vielfalt der Geschäftsideen beeindrucken uns jedes Jahr aufs Neue. Die Gründer*innen der KielRegion zeigen, wie viel Innovationskraft und unternehmerischer Mut in unserer Region steckt“, so Tim Hesse, Bereichsleiter für Unternehmenskunden und Private Banking und Spezialisten von der Förde Sparkasse.

Die 61 Bewerber*innen hatten sich bis Ende September mit ihrer Gründung oder Geschäftsidee beworben. Im November pitchten zwölf Finalist*innen vor der Jury, bestehend aus den Partner*innen und Sponsor*innen.

Bei der Preisverleihung wurden insgesamt fünf Finalist*innen ausgezeichnet. Darunter waren die Plätze 1 bis 3 des GründungsCups sowie jeweils ein Sonderpreis für eine besonders nachhaltige und innovative Geschäftsidee. Ein weiteres Highlight war die Präsentation des neuen Gründungsportals der KielRegion. Das Portal bietet Gründer*innen eine zentrale Plattform mit allen relevanten Informationen für eine erfolgreiche Gründung, gebündelt an einem Ort unter https://gruendung.kielregion.de.

