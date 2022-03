(Bild: Insitut für Business Coaching & Mentaltraining)

Ihr wollt euch beruflich und persönlich weiterentwickeln? Am 14. März, 11. April und 16. Mai startet im Institut für Business Coaching & Mentaltraining am Kleinen Kuhberg die beliebte Ausbildung zum systemischen Professional Coach.

Im Institut für Business Coaching & Mentaltraining erhaltet ihr diverse Online-Aus- und Weiterbildungen mit Live-Seminaren via Zoom in den Bereichen Systemischer Professional Coach, NLP und Mental Coach, psychologischer Coach und Business Coach.

Taucht in die Welt des menschlichen Gehirns und der Emotionen ein, lernt euch auf eine neue Art und Weise kennen! Tretet in Life-Streaming-Seminaren mit Menschen aus ganz Deutschland in Kontakt, baut eure sozialen Kompetenzen und emotionale Intelligenz aus und bringt diese live zum Einsatz. Lasst euch von den Strategien der Neurolinguistik für mehr Schlagfertigkeit und selbstbewusstes Auftreten inspirieren, erlernt mit dem systemischen Coaching eine lösungsfokussierte Sprache zu entwickeln, erlebt die nonverbale Kommunikation aus einem neuen Blickwinkel und begebt euch im Seminar der Transformation auf eine Reise zu euch selbst und eurem auto-immunen Nervensystem. Möchtet ihr noch einen Schritt tiefer gehen? Dann könnt ihr mit der Kraft der Hypnose alte Glaubenssätze und Verhaltensmuster durchbrechen und mit neuer Kraft nach vorne schauen.

Management und Team Coaching

Wenn ihr das beste von euch selbst im Einsatz erleben möchtet, dann werft einen Blick in die Management- und Team-Coaching-Seminare, um die richtigen Skills und innovative Modelle und Methoden für den Berufsalltag zu erlernen. Dabei kann euer bisher angelegter Werdegang sowohl pädagogisch als auch psychologisch oder sozial ausgelegt sein oder aber im Management-Segment liegen, denn wenn sich jemand dazu entscheidet, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, dann ist es das Leben selbst, das die besten Vorkenntnisse liefert.

Die Seminare werden von Coachingexpert:innen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung geleitet, darunter promovierte Psychologinnen und Psychologen, Mobbing- und Konfliktberater:innen, Doktor:innen, Forscher:innen, Führungskräfte und Trainer:innen sowie Dozentinnen und Dozenten namhafter Universitäten.

Die Plätze für alle Seminare sind begrenzt, der Einstieg ist jederzeit möglich. Meldet euch für ein unverbindliches Beratungsgespräch unter Tel.:(0151) 67 24 44 25. Auch mit Bildungsgutscheinen (BGS) der Arbeitsagenturen und Prämiengutscheinen des Bildungsministeriums könnt ihr die Angebote in Anspruch nehmen.