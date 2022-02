(Bild: Kielerleben Redaktion)

0

Ihr sucht einen neuen und spannenden Nebenjob? Dann kommt als Black Jack Dealer:in (m/w/d) ins CASINO Kiel.

Als Black Jack Dealer ist vor allem ein gepflegtes Erscheinungsbild, immer gute Laune, eine

gewisse manuelle Geschicklichkeit und vor allem das Beherrschen der deutschen Sprache

Voraussetzungen. Fühlt ihr euch angesprochen und habt Lust auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit?

Dann meldet euch und nehmt an der kostenlosen Schulung als Blackjack Dealer:in teil!



Vorkenntnisse sind nicht nötig. Erfolgreichen Kurs-Absolvent:innen wird ein Anstellungsvertrag als Blackjack-Dealer:in in Teilzeit (bis zu 20 Stunden pro Woche) angeboten. Der Schulungszeitraum läuft vom 07.03.2022 bis zum 23.03.2022.

Jetzt fragt ihr euch sicher noch, was ihr von dem Job erwarten könnt, richtig? Das verraten wir euch natürlich:



Einstiegsgehalt 13 Euro/Stunde

Ausbildungsprämie von 500 Euro (bei Eignung)

Qualifizierte Einarbeitung

abwechslungsreiche Tätigkeit

Klingt gut?! Finden wir auch! Das CASINO Kiel freut sich auf eure Bewerbung mit Lebenslauf – bitte bis zum 02.03.2022 per Mail an: betriebsleitung@kiel.casino-sh.de