Mit Vollgas starten die Störche am Wochenende vom 24./25. August in die Bundesliga-Saison 2024/25. Bereits am dritten Spieltag folgt das zweite Heimspiel. Der Gegner ist kein Geringerer als der FC Bayern München.

Nach einem atemberaubenden Aufstieg, der in die Annalen des Nordens eingehen wird, betritt Holstein Kiel das glanzvolle Parkett der 1. Fußball Bundesliga. Und wie es das Schicksal so will, beginnt dieser neue Abschnitt nicht irgendwo, sondern auf dem Rasen der TSG 1899 Hoffenheim (24./25. August).

Nach Hoffenheim folgt das erste Heimspiel der Saison

Am ersten Spieltag geht es für die KSV-Brigade, getragen von Träumen und Ambitionen, ins ferne Sinsheim. Dort werden sie gegen die gestandenen Kicker der TSG zum ersten Bundesliga-Duell anpfiffen. Doch Kielerleben weiß: Unsere Mannschaft hat mehr als Mut im Gepäck – sie haben das Herz der ganzen Stadt hinter sich! Für Trainer Marcel Rapp wird es gleich aus mehreren Gründen ein besonderes Spiel sein. Es ist nicht nur für ihn das erste Spiel nach dem Aufstieg von Holstein Kiel. Rapp verbindet auch eine sportlich Vergangenheit mit den Sinsheimern. Er trainierte von 2013 bis 2020 sämtliche Jugendmannschaften der TSG Hoffenheim.

Eine Woche später, wenn die Spieler in das vertraute Blau und Weiß gehüllt heimkehren, wird das erste Heimspiel der Saison ausgetragen. Der Gegner: der VfL Wolfsburg. Ein norddeutsches Duell, das Garant für elektrisierende Momente ist und die Kieler Fans zu einem blau-weißen Meer verwandeln wird.

Dann kommt der FC Bayern München – erneut

Und dann, am dritten Spieltag, wenn man gerade erst begonnen hat, den Bundesligawind zu genießen, steht bereits ein Spiel an, das jedem Anhänger den Atem rauben könnte. Das Stadion wird zum Schauplatz für ein historisches Ereignis, denn der FC Bayern München kommt nach Kiel. Ein Match, das nicht nur die Herzen der Fußballfans höherschlagen lässt, sondern auch eine Bewährungsprobe für unsere Störche darstellt. Die Bayern werden sich gut an die Fahrt nach Kiel erinnern. Im Holstein Stadion unterlagen Sie der KSV am 14. Januar 2021 im Elfmeterschießen. Nicht nur deswegen werden die Bayern eine Rechnung begleichen wollen.

Ein Aufruf an die Gemeinschaft

Wir bei KIELerleben fiebern mit und sind uns sicher: Jedes Spiel wird mehr als nur ein Match sein – es wird ein Kapitel Kieler Fußballgeschichte schreiben. Packt eure Schals, hisst die Fahnen und lasst uns zeigen, dass die ganze Stadt hinter Holstein Kiel steht. Gemeinsam blicken wir einer Saison voller Herausforderungen, Jubel und Leidenschaft entgegen.