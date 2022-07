(Bild: Getty Images/ Thapana Onphalai)

Mehr als 650 Kieler*innen haben innerhalb von nur drei Wochen von zuhause aus online ihren Wohnsitz an-, ab- oder umgemeldet und mussten dafür nicht mehr ins Rathaus kommen. Dieser neu eingerichtete Service des Kieler Stadtamtes ist unter www.kiel.de/wohnsitzanmeldung erreichbar.

Die Anmeldebestätigung wird innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung per Post an die Einwohner*innen versendet. Nach Erhalt dieser Anmeldebestätigung kann der Adressaufkleber für den Personalausweis beim ebenfalls neu eingerichteten Sofort-Service ohne Termin im Rathaus abgeholt werden.

Auch die weiteren, bereits im Mai ergriffenen Ad-hoc-Maßnahmen wirken. So wurden täglich bis zu 100 Anfragen über den zentralen E-Mail-Eingang amt24@kiel.deinnerhalb von 24 Stunden beantwortet und Lösungen für die verschiedenen Anliegen aufgezeigt. Zudem bietet das Stadtamt für alle Kieler*innen einen kostenlosen Service zur Auslieferung von Ausweisdokumenten an. Damit kann sich jede*r den neuen Personalausweis oder Reisepass ganz bequem, sicher und klimafreundlich per Fahrradkurier*in nach Hause schicken lassen. Die Lieferung erfolgt in der Regel drei Wochen nach der Antragstellung. Seit der Einführung haben bereits mehr als 200 Kieler*innen dieses Angebot genutzt.

Der bei der Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde in der Saarbrückenstraße 147 eingerichtete Schnellschalter für den Führerschein-Pflichtumtausch bewährt sich weiter und beweist, dass kleine Änderungen große Wirkungen erzielen können. Der Schnellschalter sorgt dafür, dass die Kieler*innen den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtumtausch ohne Anmeldung und Wartezeit beantragen können. Er steht während der gesamten Öffnungszeiten am Standort Saarbrückenstraße für die Abgabe der Antragsunterlagen zur Verfügung. Die Bearbeitung erfolgt dann im Backoffice, so dass die Führerscheine anschließend von der Bundesdruckerei direkt zur Wohnanschrift geschickt werden. In den ersten sechs Monaten 2022 konnten 3.377 Alt-Führerscheine gegen den neuen Kartenführerschein getauscht werden.

Stadtrat Christian Zierau sagt dazu: „Wir arbeiten weiterhin hart daran, unsere Services zu verbessern und gehen dabei neue Wege. Die hohe Zahl der Online-Ummeldungen zeigt, dass digitale Angebote sofort Akzeptanz finden. Wir wollen in Zukunft möglichst alle Anliegen digital oder mit nur einem Stopp vor Ort lösen.“