Empore Music & Ocean Mind Foundation präsentieren am 9. Dezember Meeres-Musik-Videos aus Kiel im Studio Filmtheater.

Es ist ein gemeinsame Veranstaltung des Projekts „UNTER_WASSER / UNDER_WATER” und des Wettbewerbs der Ideen von „KIEL-hilft-KIEL“. Entstanden sind vier Meeres-Musik-Videos, die im Studio Filmtheater Kiel unter Einhaltung der aktuellen COVID19-Hygieneregeln zum ersten Mal auf großer Leinwand gezeigt.

Mit dabei ist zum Beispiel das Video „Just Another Dive“, welches von Ocean Mind unter der Kamera führenden Hand von Daniel Opitz und Barne Peters entstanden ist. In gemeinsamen Studionächten in Kiel sowie in Halle/Saale entstanden die ersten Tracks des Amplitudes Projekts. Marc Wolf und Philipp Harms, beide langjährige DJs, Produzenten, Veranstalter und Labelheads von Empore sind jedoch nicht nur im Studio „partners in crime“, gemeinsam leiten sie auch mit Jan Marxsen die Kieler Clubbastion LUNA Club. Mit ihrem Underwater Beitrag entschieden sie sich, Taucher-Szenen zum Hauptmotiv zu nehmen. So vertonten sie einen Tauchgang des Teams von Ocean Mind, das in der Schwerelosigkeit des Wassers vor der Küste Maui’s im Rhythmus des Meeres ungeahnte Welten erkundet.

Das Stück Just Another Dive findet sich schnell in einer melodiösen Sequenz wieder, die sich immer weiterentwickelt Detail für Detail und schließlich in einem weiten Pad endet.In dem Video „Abell 2877 (200 MHz)“ befasst sie sich auf unterschiedlichen Ebenen mit den Ähnlichkeiten, die sich in den emotionalen und sozialen Zuschreibungen sowohl gegenüber den Tiefen der Meere als auch dem Weltraum finden lassen, und bedient sich hierfür an Elementen der Repetition und Soundmodulation. Sie versucht so, den Blick auf die perspektivische Ambivalenz, Situativität und Vergänglichkeit sowie das Ungenügen undifferenzierter, menschlicher Bedeutungsgebung zu lenken. Der Eintritt ist für die Premiere frei. Karten dafür gibt’s vorab im Studio oder können auch vorher für umsonst als Print&Home Ticket bei kinoheld.de gebucht werden.

9. Dezember • Studio Filmtheater