Mit Schwung und Begeisterung werden alte Spiele beim Kindertag gespielt. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

Historische Karusselle lassen Kinderherzen hüpfen. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

Auch die Tiere im Freilichtmuseum Molfsee freuen sich auf viele kleine Gäste. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

0

Der letzte Tag der Sommerferien in Schleswig-Holstein steht im Freilichtmuseum Molfsee ganz im Zeichen der kleinen Besucher:innen, denn dann heißt es: Kindertag im Freilichtmuseum Molfsee. Und so wird am 14. August das Freilichtmuseum Molfsee von 10 bis 17 Uhr fest in Kinderhand sein.

Die jungen Gäste dürfen sich auf viele tolle Aktionen und Angebote freuen, die ihnen Spaß machen werden und bei denen sie auch immer wieder etwas lernen können. Ein besonderer Höhepunkt des Kindertages ist mit Sicherheit der Parkour mit alten Spielen, die für strahlende Gesichter und eifrige Teilnehmende sorgen wird.

Mit Schwung und Begeisterung werden alte Spiele beim Kindertag gespielt. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

Historische Karusselle lassen Kinderherzen hüpfen. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

Auch die Tiere im Freilichtmuseum Molfsee freuen sich auf viele kleine Gäste. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

Mit viel Engagement ist die Freiwillige Kinder- und Jugendfeuerwehr Molfsee vor Ort. Sie lädt ein, sich auf einer großen Hüpfburg und bei verschiedenen Wasseraktionen auszutoben. Und vielleicht bringen sie auch das eine oder andere Feuerwehrfahrzeug mit, die die Kinder an dem Tag gezeigt bekommen.

Fröhliches Mitmachen

Eine schöne Aktion ist auch das Binden von Blumenkränzen, die dann selbstverständlich auch gern gleich stolz getragen werden können. Von 11 bis 12 Uhr und von 13 bis 14 Uhr ist Dr. Christine Nissen auf der Wiese vor der Scheune aus Süderstapel und liest ihren kleinen Zuhörer:innen liebevoll aus dem Buch „Das Hühnchen Sabinchen“ vor. Die Korbmacherei Sell wiederum bittet zwischen 11 und 16 Uhr zum Mitmachen. Unter Anleitung können ein Bleistiftkorb (10 Euro Kursgeb./Material) oder eine Schale mit Holzboden (15 Euro Kursgeb./Material) gefertigt werden. Weitere Angebote sind noch in der Planung, aber natürlich sind die vielen Tiere im Freilichtmuseum Molfsee da und die Türen der historischen Häuser stehen entdeckungslustigen Kindern ebenfalls offen.

Mit Schwung und Begeisterung werden alte Spiele beim Kindertag gespielt. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

Historische Karusselle lassen Kinderherzen hüpfen. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

Auch die Tiere im Freilichtmuseum Molfsee freuen sich auf viele kleine Gäste. (Bild: Landesmuseen Schleswig-Holstein)

Und was machen inzwischen die großen Menschen? Die erfreuen sich an dem glücklichen Kinderlachen, das überall erklingt. Oder sie gehen selbst auf Erkundungstour auf dem Freilichtgelände oder im Jahr100Haus, wo die schleswig-holsteinische Kulturgeschichte in einer wunderbaren Ausstellung präsentiert wird.

Freilichtmuseum Molfsee

Hamburger Landstr. 97, Molfsee

www.landesmuseen.sh